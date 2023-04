‘Ba cheart céimithe óga le Gaeilge a fhostú sna Gaeltachtaí’

Ba cheart sciar den deontas a chuirtear ar fáil do thaighde ardoideachais a chur ar leataobh do thograí sna Gaeltachtaí le beatha nua a chur sna pobail sin, atá ráite ag Stiurthóir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Thug an tOllamh Breandán Mac Suibhne an méid sin le fios agus é ag tabhairt chun cuimhne in alt mar a tháinig deireadh le labhairt na Gaeilge i gceantar na gCruach i nDún na nGall sa chéad seo caite. “Cailleadh an Ghaeilge mar theanga phobail ar na fánaí ó dheas de na Cruacha Gorma sa chéad seo caite,” a dúirt an Dr Mac Suibhne.

“Laghdaigh an daonra a bhí ag freastal ar scoil de leath sa scór blianta deireanacha den chéad agus ba é an comhthéacs oideachais an t-aon chomhthéacs ina raibh aos óg an cheantair ag labhairt Gaeilge ar bith.

“Is é an dúshlán mar sin ná beatha nua agus óg a chur sna pobail seo.”

Mhol sé an obair atá á déanamh ag Údarás na Gaeltachta agus forbairt an ghréasáin gteic. “Tá an tÚdarás tar éis gnólachtaí le suim san ardteicneolaíocht a mhealladh chun lonnú sa Ghaeltacht agus tá tacaíocht freisin á tabhairt do ghnónna sa réimse turasóireachta cultúrtha agus is comhlachtaí iad seo a fhostaíonn céimithe.

“Chuirfeadh sé leis an dóchas go bhfuil todhchaí i ndán don Ghaeltacht dá mbeadh deis ag taighdeoirí óga le Gaeilge obair agus cur fúthu i gceantair a bhfuil an teanga á labhairt go forleathan iontu i gcónaí.

“Tá trí ionad Gaeltachta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ceann i gCarna, ceann ar an Cheathrú Rua agus ceann i nGaoth Dobhair agus tá ionad i gCorca Dhuibhne ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Chomh maith leis sin, tá earnáil gTeiceanna, den chéad scoth, tógtha ag Údarás na Gaeltachta.

“Dá gcuirfí sciar an-bheag de mhaoiniú an Údaráis um Ard-Oideachais i leataobh do thaighde sna hionaid sin, rachadh sé chun tairbhe don Ghaeltacht – agus ní bheadh aon chostas breise i gceist.”

Dar leis go bhfuil práinn i gceist.

“Léiríonn meath na Gaeilge sna Cruacha Gorma chomh tapaidh agus is féidir le teanga sleamhnú ó bhéal an phobail,” a dúirt sé.