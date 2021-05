Áthas an domhain: €1.6m tugtha do Thuismitheoirí na Gaeltachta

Cruinneog nua lán-Ghaeilge á taispeáint do Jack Chambers ag Sorcha Ní Chéilleachair, ceannasaí Thuismitheoirí na Gaeltachta, le linn chuairt an Aire ar an Cheathrú Rua, Contae na Gaillimhe

Bhí áthas an domhain ar Thuismitheoirí na Gaeltachta an tseachtain seo nuair a tháinig an tAire Jack Chambers ar cuairt chucu.

Cheadaigh na hAirí Gaeltachta Jack Chambers agus Catherine Martin €1.6 milliún don eagras a thugann tacaíocht do theaghlaigh a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge. Caithfear an t-airgead thar thréimhse trí bliana ach is ardú suntasach é ar an €1 mhilliún a tugadh trí bliana ó shin.

Ar an obair úr acu, bronnfar cárta gníomhaíochta ar theaghlaigh agus beidh siad ábalta luach áirithe den chárta sin a chaitheamh ar ghníomhaíochtaí a eagraíonn an t-eagras – mar shampla, ar ranganna ceoil nó drámaíochta.

Dúirt an tAire Chambers: “De thoradh an chiste atá á fhógairt inniu, cuirfear go suntasach le feidhmiú rathúil an phróisis pleanála teanga atá ag bailiú nirt anois ó cheann ceann na Gaeltachta.”

Dúirt an tAire Martin: “Beidh deis ag Tuismitheoirí na Gaeltachta tógáil ar an obair thábhachtach a rinneadar le trí bliana anuas.”