Ardú 24% ar líon daoine le cumas sa Ghaeilge sa Tuaisceart ‘gan tacaíocht fhadtéarmach don teanga ón stát’

Dá mbeadh tacaíocht chuí fhadtéarmach ann don Ghaeilge ó thuaidh, bheadh torthaí níos fearr arís bainte amach ag lucht labhartha na teanga sa daonáireamh a foilsíodh an tseachtain seo caite.

Cé gur léirigh torthaí an daonáirimh ó dheas in 2016 go raibh laghdú tagtha ar líon na ndaoine le Gaeilge agus ar na cainteoirí laethúla, is sa treo eile atá na torthaí ó thuaidh ag dul. Ar na torthaí is mó a thug ugach do lucht na teanga bhí:

n Méadú ar líon na ndaoine a deir go bhfuil cumas sa Ghaeilge acu ó 184,898 duine (10.65%) in 2011 go 228,617 duine (12.45%) in 2021. Is ionann sin agus méadú 43,719 duine (23.6%) le deich mbliana anuas.

n Méadú ar líon na ndaoine a deir gurb í an Ghaeilge a bpríomhtheanga ó 4,164 (0.24%) in 2011 go 5,969 (0.32%) in 2021 – méadú 1,805 duine (43%).

Dar leis an Dr Pádraig Ó Tiarnaigh, Bainisteoir Cumarsáide Chonradh na Gaeilge, gurb í an obair iontach atá ar bun sna scoileanna agus sna pobail is cúis leis an ardú seo ar líon na gcainteoirí Gaeilge. Ach dúirt sé go gcaithfidh an stát ó thuaidh níos mó tacaíochta a thabhairt don teanga anois.

“Tá an obair sin ag dul ar aghaidh i bhfolús ón obair pleanála straitéisí ón stáit féin,” dúirt sé.

“Níl reachtaíocht againn don Ghaeilge fós agus níl aon straitéis teanga againn fós.

“Tá an pobal agus earnáil an Ghaeloideachais ag obair go dlúth leis an teanga a chothú agus a chur chun cinn.

“Deir muid seo go minic le polaiteoirí agus leis an stát, dá mbeadh cur chuige straitéiseach fadtéarmach againn, maoiniú cuí agus an tacaíocht cheart dár scoileanna, tá muid cinnte go dtiocfadh méadú iontach ard ar na figiúirí seo arís eile le himeacht na chéad tréimhse daonáirimh eile.”