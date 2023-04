Ardmholadh do dhráma nua ó réalta Kneecap faoin ‘fhadhb rúnda’

Tá scéal fir óig agus an dúshlán a sháraigh sé nuair a d’éirigh sé gafa le cearrbhachas á chur ar an ardán an tseachtain seo ag Féile Amharclannaíochta ar an Imeall Bhaile Átha Cliath.

Réalta Kneecap, Naoise Ó Cairealláin (Móglaí Bap), a scríobh Minimal Human Contact atá ar an ardán in Amharclann Smock Alley agus an t-aisteoir iomráiteach Seán T Ó Meallaigh sa phríomhpháirt i léiriú an chompántais Aisling Ghéar.

Dar le stiúrthóir an dráma, Bríd Ó Gallchóir, is píosa iontach scríbhneoireachta an dráma atá trom ach greannmhar ag an am céanna, scéal a bhaineann le leaid óg atá gafa go huile is go hiomlán le ‘fadhb rúnda’ an chearrbhachais, agus sin bunaithe ar eispéireas Naoise féin.

“Ní raibh sé ag cur gealltaí síos ar chapall, bhí sé istigh sna háiteanna seo i lár na cathrach nach dtugann tú faoi deara go bhfuil sin fiú ann,” a dúirt sí.

Thug sí le fios go bhfuil na háiteanna seo feistithe le soilse agus fuaimeanna a oibríonn ar na céadfaí i slite a chothaíonn andúil. Chuaigh sise agus Séan T isteach i gceann acu agus bhain siad triail as gach a raibh ar fáil ann agus iad ag fáil faoi réir don dráma.

“Muna bhfeiceann an t-aisteoir é ní fheiceann an lucht féachana é – sin mar a oibríonn aisteoireacht,” a dúirt sí.

Ina chur síos féin ar a dhráma – a bhfuil ardmholadh tugtha dó cheana féin – dúirt Naoise gur i gceantair bhochta ar nós iarthar Bhéal Feirste a fheictear na siopaí seo.

“Tá siad ag geallúint saibhris do dhaoine atá buailte faoi chois ag bochtanas,” a dúirt sé.

Dar le Naoise, is dráma é a mheallfaidh daoine óga mar is ar éigean go mbíonn a leithéid ann de ghnáth.

“Ní bhíonn drámaí ann faoi chúrsaí reatha scríofa ag daoine óga,” a dúirt sé.

Dar leis nach bhfuil dada á scríobh faoi bheatha na ndaoine sna cathracha in Éirinn.

Tá an dráma ar an ardán sa phríomhchathair an tseachtain, seo agus sa Chultúrlann i mBéal Feirste an tseachtain seo chugainn.