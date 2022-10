Aoibh an gháire... na mic léinn atá ag tosú ar Scéim stairiúil

Seo iad na déagóirí atá ar thús cadhnaíochta i saol na Gaeilge.

Tá siad ar an chéad ghrúpa de mhic léinn i mBéal Feirste atá ar Scéim Chónaithe Ghaeilge – scéim náisiúnta a ligeann do Ghaeilgeoirí cónaí le chéile agus iad ag tosú ar oideachas tríú leibhéal.

Tosaíodh an Scéim in Ollscoil na Banríona den chéad uair i mbliana i ndiaidh feachtas fada ó ghníomhaithe Gaeilge.

Anois tá 12 mhac léinn páirteach – ochtar cailíní agus ceathrar buachaillí – roghnaithe as an 34 duine a chuir isteach ar an Scéim.

Nuair a chuaigh Seachtain ar cuairt chucu an tseachtain seo i Hallaí Elms BT1 ar Ghairdíní an Choláiste i lár na cathrach, bhí seachtar de na mic léinn ag déanamh réidh don dinnéar tar éis lá a chaitheamh ar an ollscoil.

Dúirt Liadán Nic Cormaic (18), as Baile Locha Riach i gContae na Gaillimhe agus atá ag dul don choireolaíocht, go raibh sé ar dóigh a bheith ábalta Gaeilge a labhairt leis na scoláirí eile agus gur deis iontach a bhí ann cairde a dhéanamh agus í i gcathair úr den chéad uair.

“Ba mise an chéad duine anseo mí ó shin agus bhí sceitimíní orm gach uair a tháinig duine úr isteach,” a dúirt sí.

Dar le Tiarna Ní Néill (19) as Contae Dhoire – atá ag dul don Bhéarla agus a d’fhreastail ar Ghaelcholáiste Dhoire in éineacht le Rhiannon Nic Fealóin (19), atá ag dul don Ghaeilge – go raibh siad mar a bheadh teaghlach ann. “Is í an Ghaeilge an fáth a bhfuil muid chomh mór le chéile is atá muid – sin an rud a cheanglaíonn muid le chéile,” a dúirt Tiarna.

“Tá muid iontach, iontach mór le chéile agus ní raibh muid ach anseo cúpla seachtain.

“Tá an Ghaeilge iontach tábhachtach dúinn uilig. Mothaím féin fosta nach mbeadh an deis agam a bheith mar chuid de phobal Gaeilge i mBéal Feirste chomh maith is atá gan an Scéim.”

Agus d’admhaigh sí nár thug mórán mic léinn eile faoi deara gur Gaeilge a bhí á labhairt acu.

“San fhoirgneamh seo tá cuid mhór daoine ó chuid mhór tíortha – tá a lán teangacha thart mar sin ní mhothaíonn siad gur Gaeilge atá á labhairt againn,” a dúirt Tiarna.

D’aontaigh gach duine gurb í Alannah Nic Artáin (18) as Contae an Dúin, atá ag dul don Ghaeilge, an té a dhéanann an méid is mó oibre ag glanadh na háite agus ag déanamh bia. Agus d’admhaigh sí féin: “Is maith liom an áit a bheith glan an t-am ar fad – ach tá siad uilig iontach maith! Glacann achan duine sealanna ag an chócaireacht.”

Ba í Niamh Byrne (19) ó Dhroim an Tí i gContae Ard Mhacha an duine deireanach le leaindeáil – tháinig sí leis an Ghaeilge a dhéanamh san ollscoil tar éis bliain a chaitheamh i nDún Éideann na hAlban.

“Fuair mé an scairt cúpla lá ó shin go bhfuair mé áit ar an Scéim agus tá mé ar bís,” a dúirt sí.

Níl easpa deiseanna le haghaidh siamsaíochta ag na mic léinn seo agus iad lonnaithe i lár na cathrach.

Dúirt Tiarna: “Bhí muid amuigh dhá oíche cheana féin leis an Chumann Ghaelach agus Dé Máirt chuaigh muid go dtí tábhairne Uí Cheallaigh” – ceann de na tábhairní is ársa agus is clúití sa chathair. “Agus Dé Máirt bhí muid páirteach in Gaeilge24. Fuair mise an seal idir a 11 san oíche agus a seacht ar maidin – ach cheannaigh Conradh na Gaeilge píotsaí dúinn!”

Seoladh an Scéim go hoifigiúil i Halla Mór na hOllscoile seachtain ó shin agus dúirt ollamh amháin gur céim shuntasach chun cinn a bhí ann. Dúirt an tOllamh Mícheál Ó Mainnín go raibh an Ghaeilge “á tabhairt isteach i saol na hOllscoile ar bhealach nach raibh sí ann agus ag oscailt na Gaeilge amach don phobal ollscoile agus ag rá: ‘Féach, seo muid, níl aon bhagairt ann’.

“Tá muid ag cuartú tacaíochta agus seo an chéad uair a fuair muid an tacaíocht sin ar leibhéal oifigiúil san ollscoil.”

Agus í ag seoladh na Scéime, dúirt an léachtóir socheolaíochta Véronique Altglas go bhfuil an Ghaeilge fós in áit na leathphingine san ollscoil.

Ní thig leat ach seacht n-ábhar eile a dhéanamh leis an Ghaeilge anseo – i gcomparáid le 15 leis an Fhraincis – níos lú ná ollscoil ar bith eile ar an oileán. Is tús í an Scéim Chónaithe – tús maith, leath na hoibre.”

Mhol Conchúr Ó Muadaigh, oifigeach abhcóideachta i gConradh na Gaeilge, mic léinn na hollscoile mar gheall ar an fheachtas ar son na Scéime Cónaithe.

“Is léiriú é ar an tábhacht atá le feachtasaíocht,” a dúirt sé.

Dúirt an tOllamh Margaret Topping, atá ina Leas-Seansailéir Cúnta, go gcuir-feadh an Scéim le dul chun cinn na Gaeilge san ollscoil, rud atá ina pholasaí barrthábhachtach inti.