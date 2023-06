‘An slua is mó go dtí seo’ ag Féile na Gealaí agus na Gaeil ag tarraingt ar Ráth Chairn glas na Mí

Tháinig na sluaite go Féile na Gealaí i Ráth Chairn ag an deireadh seachtaine áit a bhfuair siad ceol, comhluadar, agus craic. Ina measc bhí Ciarán Dunbar

Measann lucht eagraithe na féile gur tháinig 600 duine, slua níos mó ná mar a bhí siad ag súil leis.

Ba é tuairim na coitiantachta gur fhreastail scata níos mó ar Chlub na Féile, i gClub Ráth Chairn, ná mar a d’fhreastail go dtí seo.

Is féile champála cheoil agus ealaíon í Féile na Gealaí, an t-aon fhéile cheoil dá shórt ar an saol.

Dúirt duine den lucht eagraithe, Edel Ní Churraoin, go raibh sí “scriosta ach sásta”.

Ba í Edel a chuir tús le Féile na Gealaí in éineacht le Hannah Ní Bhaoill. Shocraigh siad go raibh orthu rud éigin a chur le chéile tar éis gur chlis ar Ravelóid, iarracht chun féile Ghaeilge ollmhór a reáchtáil, siar in 2016.

“Bhí sé go deas daoine a fheiceáil as fud fad na hÉireann, Albain, an Bhreatain Bheag agus Sasana,” a dúirt sí.

Dhearbhaigh sí go mbeidh an coiste deonach a dhéanann an obair chun Féile na Gealaí a chur ar bun ag leanúint ar aghaidh:

“Beidh muid ar ais an bhliain seo chugainn, neart smaointe againn cheana.” Pobal ar leith na daoine a bhíonn ag damhsa os comhar stáitse Fhéile na Gealaí. Dream óg proifisiúnta iad, bíonn aithne súl ag duine orthu mar oibríonn go leor acu sna meáin. Tá siad chomh muiníneach astu féin agus as an Ghaeilge is atá siad daite is dathúil.

Tá fuinneamh, cairdeas agus suáilceas le mothú as an slua seo. Tá aithne mhaith acu go léir ar a chéile is léir agus ar na buíonta ceoil. Tá an fhéile bheag bhúitíc seo mór go leor anois ach ag an am chéanna, mhothaigh mé go raibh mé ag cóisir do dhlúthchairde.

Dála an scéil, níor chuala mise Béarla ar bith ag láthair na Féile. Bhí Club Ráth Chairn oscailte le linn na féile chomh maith agus bhí sé iontach Gaeilge na háite a chloisteáil agus í á labhairt ag óg agus aosta.

Is í Féile na Gealaí an t-aon fhéile cheoil champála Ghaelach atá ann agus is toradh í ar an obair chrua a dhéanamh an coiste bliain i ndiaidh bliana, coiste deonach.

Ba dheas liom Gaeil na hAlban a fheiceáil ag féile na bliana seo, agus Manannach amháin freisin!