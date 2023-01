An rún athbhliana is fearr liom – go mbeirfimid beo ar an am seo arís

Bliain nua faoi mhaise daoibh agus tá súil agam go raibh Nollaig ar dóigh ag gach duine.

Tháinig Daidí na Nollag agus bhí gach duine beag i mo theachsa thar a bheith sásta. Is aoibhinn liom an Nollaig mar tugann sé deis dúinn stopadh agus gan a bheith ag rith timpeall ar feadh píosa agus dearmad a dhéanamh ar struchtúr.

Tá ár saol agus saol ár bpáistí lán le struchtúr agus imeachtaí éagsúla agus sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach am a chaitheamh, sos a thógáil agus gan faic a dhéanamh. Rud nach ndéanann muid minic go leor. Tugann tús na bliana úire deis dúinn machnamh a dhéanamh ar an bhliain a chuaigh thart agus féachaint chun cinn ar na spriocanna gur mhaith linn a bhaint amach in 2023.

Déanfar go leor plé faoi rúin na hathbhliana ach caithfidh mé a rá, ní duine mór mé do rúin na hathbhliana. In amantaí, bíonn liostaí móra fada ag daoine, cuid acu nach mbíonn réalaíoch agus tar éis píosa éiríonn daoine as, in ísle brí, leathbhealach fríd an mhí.

Gan dabht, ní haon chúnamh duit é má bhíonn tú ag iarraidh an bharraíocht a athrú.

Bhí nath cainte ag mo sheanmháthair a bhíodh aici i gcónaí ag ócáidí clainne agus ócáidí speisialta, sé sin “go mbeirimid beo ar an am seo arís”.

Téann an nath seo i bhfeidhm go mór orm mar níl aon smacht againn ar an mhéid a tharlóidh sa todhchaí, ná cén uair a bhfaighidh muid bás.

An rud a bhfuil smacht againn air, áfach, ná an dóigh a mbainimid an leas is fearr asainn féin chun a bheith réidh don am seo arís. Má tá tú ag iarraidh a bheith níos sláintiúla, déan é.

Ach seachas brú ollmhór a chur ort féin chun spriocanna áirithe a bhaint amach taobh istigh de mhí amháin, déan beagán ar bheagán é go leanúnach gach lá le do chuid bia, meabhairshláinte agus aclaíocht.

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin, mar sin tabhair seans duit féin.

I mbliana, ba mhaith liom a bheith níos cineálta liom féin. Mar mhná, in amantaí ceapann muid go gcaithfidh muid gach rud a dhéanamh agus tá sé sin dodhéanta. Ba mhaith liom a bheith níos fearr liom féin agus nuair a dhéanaim botún nó nuair a théann rud éigin ar strae i mo shaol pearsanta agus gairmiúil, go dtuigim go bhfuil sé sin ceart go leor.

An rud is mó ar ndóigh, a bhfuil mé ag súil leis, ná go mbeirimid beo ar an am seo arís.