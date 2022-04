An-oíche againn ag na Gossies agus mise an t-aon fhear ag bord na gcailíní galánta!

An oíche ba mhó a bhí agam roimh theacht na paindéime ná oíche na nGossies i mí Feabhra na bliana 2020.

Dá mbeadh a fhios againn cad a bhí le teacht bheadh seachtain déanta againn den ócáid sin. Is ar líne ar nós gach aon ruda eile a bhíodar an bhliain seo caite. Bhíomar ar ais sa seomra ag an ndeireadh seachtaine agus bhí sé glórmhar.

An banna ar ais le chéile más maith leat. Is cuimhin liom nuair a thosnaíos ag dul go hócáidí mar seo bhíomar ar fad óg agus lán le ceol – is sinne na seanfhondúirí anois!

Siar sa lá, más maith leat, ní raibh faic ach caint ar ‘chóisir anseo agus oíche go maidin ansiúd agus seo an cúigiú hoíche as a chéile agam ag dul amach’. Ar an Aoine is mó de chaint a bhí ar leanaí agus fadhbanna le háiteanna a fháil sa scoil seo agus sa scoil siúd!

Laethanta breithe na bpáistí agus a bheith de shíor sa charr agus a bheith mar thacsaí an t-am ar fad dóibh. Tabhair ár n-óige ar ais chugainn, a deir bean amháin!

Táimid, bhuel, táim fachta chomh sean anois níor athnaíos ach céatadán fíorbheag díobh siúd a bhí ann. Bhí réalta móra na meán sóisialta ann agus dá mbeidís suite ar mo ghlúin ní bheadh aon aithne agam orthu!

Ar cheann dos na rudaí a thógas ceann dó bhí an chaoi go raibh níos mó daoine ag féachaint síos ar a bhfón agus ag seoladh pictiúirí gach cúpla nóiméad, seachas a bheith ag caint. Sin an saol ina maireann siad.

Chaithfeá an cheist a chur, an mbaineann siad sult as seo in aon chor? Is ar éigean a labhraíonn siad le chéile.

Ní mar sin a bhí ar an mbord seo againne. Sea, mise an t-aon fhear a bhí air le Rosanna Davison, Holly Carpenter, Maura Higgins, cara léi ó Shasana, Ali Ryan - bean an tí ar an oíche, mar aon lena deirfiúr agus Lucy Kennedy a bhí ag láithriú.

Thógamar pictiúirí mar atá le feiceáil anseo agus thugamar an oíche ag caint agus ag gáirí. Ní ró-mhinic a bhuaileann muid lena chéile anois agus nuair a thagann muid le chéile bíonn ócáid iontach ann.

Fuaireas ainmniúchán don láithreoir fireann is fearr, gradam a fuaireas siar in 2020 agus le bheith fírinneach ní rabhas ag súil lena thabhairt liom arís i mbliana.

Bhí ionadh orm nuair a glaodh amach m’ainm ar an oíche. Sin ráite, is iontach an rud é nuair a fhaigheann tú gradam.

Tá meangadh fós ar m’aghaidh.

Nuair a dheineann tú 170 seó teilifíse gach séasúr, uaireanta ní bhíonn a fhios agat an mbíonn éinne ag tógaint ceann duit.

De ghnáth ar an oíche seo deinim spraoi cuibheasach maith, ach ní mar sin a bhí an uair seo.

Ní rabhas ag ól in aon chor agus d’fhágas ag a 11.

Abhaile liom go dtí an dream sa bhaile mar go raibh bean an tí ag obair go luath an mhaidin dár gcionn agus is mé fhéin agus an fear beag a bhí le chéile don lá.

Leis sin ar fad tá an Cháisc buailte orainn. Tá súil agam go mbeidh deireadh seachtaine maith agaibh agus díobhse a dhein an Carghas, maith sibh.

Tá sibh níos láidre ná mé.