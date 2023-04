An Mhumhain ag feabhsú ach tá níos mó le déanamh

Cé gur chaill an Mhumhain in aghaidh Laighean 27-13 ag an deireadh seachtaine sa tsraith URC, bhí cóitseálaí na foirne Graham Rowntree an-bhródúil as a fhoireann.

D’imir siad i Staid Aviva gan leithéidí Thaidhg Beirne, Peter O’Mahony, Craig Casey, Keith Earls, Andrew Conway agus Simon Zebo, ach sheas na leaids óga a tháinig isteach ina n-áit chun cinn. Sin an t-ochtú cailliúint as a chéile ag an Mhumhain sa chomórtas seo in aghaidh Laighean, le Rowntree ag rá “gur chuir sé ceist ar na himreoirí coinneáil leis an troid agus a bheith cróga agus sin a rinne siad”.

D’éirigh go maith leis an Mhumhain an dá chárta bhuí a fuair siad a láimhseáil ach beidh le feiceáil an mbeidh Joey Carberry ar fáil don chluiche an deireadh seachtaine seo in aghaidh Uladh.

Bhí air an pháirc a fhágáil agus b’fhearr le Graham Rowntree gan a bheith ag déileáil le gortú eile.

Is ar bharr an tábla atá na Laighnigh le sé bhua as sé cinn aimsithe acu agus iad ar 28 pointe. A mhalairt atá ann don Mhumhain nach bhfuil ach 11 phointe faighte acu agus is i dtreo íochtar an tábla atá siad. Is cúis imní é sin dóibh, go háirithe agus briseadh do na cluichí idirnáisiúnta ag teacht go luath.

Níor éirigh le hUlaidh imirt in aghaidh na Sharks san Afraic Theas mar gheall ar thinneas boilg le noraivíreas agus E coli ag cur isteach ar na himreoirí agus an fhoireann cóitseála.

Bhí 29 duine idir imreoirí agus 13 fhoireann tacaíochta tinn leis agus cuireadh an cluiche ar ceal mar gheall air sin. Cháin cóitseálaí na foirne Dan McFarland daoine nach raibh sásta glacadh go raibh daoine tinn agus gurb in an chúis go raibh ar na húdaráis an cluiche a chur ar athló.

Chaill an Mhumhain in aghaidh Uladh anuraidh agus muna dtosnóidh siad ag fáil pointí go luath, tá baol ann nach mbeidh siad ag cáiliú do Chorn na Seaimpíní san Eoraip an bhliain seo chugainn.

Ag dul i gcló, ní fios cé hiad na himreoirí a bheas ag an dá fhoireann maidir le gortuithe atá ag dó na geirbe ag an Mhumhain agus cén tionchar a bheas ag an tinneas ar imreoirí Uladh.

Is sa dara háit ar an tábla atá Ulaidh. Más féidir leo taispeántas a chur chun páirce mar atá feicthe againn go dtí seo, ba chóir go mbeadh an bua acu.