An lámh in uachtar ag Muineachán ar an Dún

Is comórtas ar leith í Craobh Peile Uladh, le naoi bhfoireann ar aon intinn achan bhliain go mbeidh siad in ann an lámh in uachtar a fháil ar a chéile.

Is cuma cé chomh maith nó chomh dona is a bhí siad sa tsraith, is comórtas iomlán difriúil í an chraobh, le dóchas ag go leor go n-ardóidh siad an Corn Angla-Cheilteach. Bíonn an fhírinne searbh, áfach, agus tar éis coicíse, tá an bhrionglóid thart d’Aontroim agus d’Ard Mhacha i mbliana, ach cé a bheas leo Dé Sathairn? Muineachán nó an Dún?

De réir cosúlachta, níl rudaí go maith i gcampa an Dúin. D’éirigh Paddy Tally as agus tháinig James McCartan, iar-imreoir agus iar-bhainisteoir na foirne i gcomharbacht air.

Ní rún a bhí ann go raibh Conor Laverty agus Marty Clarke mar rogha na n-údar an post a thógáil ach níor tharla sé agus sheas McCartan isteach chun an bhearna a líonadh.

Dícháilíodh iad ó Roinn 2 gan aon chluiche buaite acu agus, cúpla seachtain ó shin, bhí an chuma ar an scéal go raibh an bainisteoir chun éirí as mar gheall ar easpa smachta sa ghrúpa. D’éirigh le hoifigigh an Dúin a intinn a athrú agus beidh sé ar an taobhlíne leis an Dún Dé Sathairn ach caithfear an cheist a chur, cén spiorad atá sa champa?

Is as na luachanna agus na bunphrionsabail chomhroinnte atá leagtha síos ag an ghrúpa a fhásann aon dul chun cinn a dhéantar. Tá muinín i gcroílár an mhéid sin agus feictear dom nach bhfuil sé sin le feiceáil i gcampa an Dúin faoi láthair.

A mhalairt atá i gceist le Muineachán. Tá ardmhuinín sa champa, go háirithe tar éis an dóigh gur chríochnaigh siad an tsraith. Bua le cúilín in aghaidh Átha Cliath chun iad a choinneáil i Roinn 1 do 2023 agus ag an am chéanna na Dubs a dhícháiliú go Roinn 2.

Sheas taispeántas Jack McCarron amach sa chluiche sin agus nach raibh siad ag brath an iomarca ar Conor McManus.

Ar pháipéar ba chóir go mbeadh an bua ag Muineachán ach ní dhéanfaidh lucht tacaíochta Mhuineacháin dearmad ar an mhéid a tharla in aghaidh an Chabháin in 2020. Theip orthu bíodh is go raibh siad chun cinn an chuid is mó den chluiche.

Is beag nár tharla sé arís anuraidh in aghaidh Ard Mhacha mar lig siad ar ais sa chluiche iad ach ag an deireadh thug siad leo an bua ar éigean. Caithfidh Muineachán a bheith airdeallach faoi seo, ag cinntiú go mbeidh siad ag imirt go deireadh na himeartha.

Is iad Muineachán rogha na n-údar ach mar atá feicthe againn cheana, ní réitíonn sin go maith leo. Bíonn plean i gcónaí ag James McCartan ach beidh le feiceáil an mbeidh imreoirí an Dúin in ann chuige ar pháirc na himeartha.