An lámh in uachtar ag an Mhí agus Ciarraí

Baineadh geit as go leor nuair a tháinig deireadh le sodar Átha Cliath agus Chorcaí i gCraobh Peile na hÉireann TG4 ar an Satharn.

Den chéad uair ó 2002, ní bheidh ceachtar acu i gCluiche Ceannais na hÉireann. An tús é seo le ré úr nó sciorradh beag? Neosfaidh an aimsir.

Ciallaíonn sé go mbeidh foirne difriúla ag iarraidh Corn Bhreandáin Uí Mháirtín a ardú ar an lá is mó i bPeil na mBan ar an 31 Iúil. Ar dtús, áfach, caithfear sleamhnú fríd na babhtaí leathcheannais agus beidh siad ar siúl i bPáirc an Chrócaigh Dé Sathairn.

Is iad Maigh Eo agus Ciarraí an chéad chluiche a bheas againn. D’éirigh le Maigh Eo an lámh in uachtar a fháil ar Chorcaigh 2-13 le 0-17 sa chluiche ceathrú ceannais, le Ciara Whyte agus Lisa Cafferky ag aimsiú na gcúl.

Chuir Maigh Eo brú millteanach ar chosantóirí Chorcaí agus bhí sé an-deacair ag Corcaigh teacht amach óna leath féin sa chéad cheathrú. Beidh Maigh Eo airdeallach faoi na cúil a fuair Ciarraí ina mbua ar Ard Mhacha 4-12 le 2-14.

Ní den chéad uair, ba í Louise Ní Mhuircheartaigh laoch na himeartha ag aimsiú 2-6 ach fuair sí neart cuidithe ó Niamh Carmody agus Síofra O’Shea a fuair cúl an duine. Cé go bhfuair Aimee Mackin 0-11 d’Ard Mhacha, d’éirigh leis an Ríocht an lámh in uachtar a fháil ar mhná Uladh mar a tharla i gCluiche Ceannais na Sraithe i Roinn 2.

Theastaigh pointe spreagúil ó Emma Duggan chun an lá a thabhairt don Mhí in aghaidh na Gaillimhe. Bhuaigh siad 1-12 le 1-11 agus briseadh croí a bhí ann do na Gaillmhigh mar bhí an dá fhoireann cothrom agus níos lú ná 30 soicind fágtha ar an chlog.

Luaigh bainisteoir na foirne Eamonn Murray tar éis na himeartha gur mór an cuidiú dóibh é cluiche na Gaillimhe agus go dtiocfaidh feabhas ar a gcuid peile agus iad ag tabhairt aghaidh ar Dhún na nGall anois.

Beidh siad mar rogha na n-údar ní hamháin don chluiche seo ach chun Craobh na hÉireann a bhaint den dara huair as a chéile.

Ach tá seanaithne ag an Mhí ar an fhreasúra Dún na nGall. D’éirigh le Karen Guthrie 2-1 a aimsiú ón bhinse in aghaidh Átha Cliath ina mbabhta ceathrú ceannais agus beidh le feiceáil an dtosnóidh Maxi Curran í an chéad lá eile.

Ní bhfuair Áth Cliath ach scór amháin sa chéad leath, le taicticí cosanta Dhún na nGall ag obair go maith. Chroch an Mhí comórtas na sraithe i Roinn 1 leo i mbliana in aghaidh Dhún na nGall 2-8 le 1-9 ach beidh Dún na nGall ag iarraidh na deiseanna scórála a chruthaíonn siad an chéad lá eile a thógáil, rud nach ndearna siad sa chluiche ceannais sraithe.

Ba chóir go mbeadh sár-choimhlintí ann ach sílím go mbeidh an Mhí agus Ciarraí ag seasamh ag a dheireadh.