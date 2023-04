An Lá ’le Pádraig ab fhearr ariamh againn... agus madra rua ag tiomáint tarracóra fiú!

An madra rua ag tiomaint an tarracóra

An lá seo an tseachtain seo caite bhíomar ar fad ag feitheamh le Lá ’le Pádraig, bhuel caithfidh mé a rá ag féachaint siar go raibh sé ar an gceann ab fhearr fós agus bhí laethanta Pádraig maithe agam in imeacht na mblianta.

Cé gur dhúisigh an fear beag ag a cúig ar maidin toisc a lá breithe a bheith ann, bhí lá fada iontach againn.

Is isteach go Gort Inse Guaire a chuamar don bparáid. An uair dheireanach a bhí paráid ann bhí an fear beag ró-bheag agus níor bhain sé taitneamh as.

Ní hamháin gur bhain sé taitneamh as, an uair seo bhí sé istigh ina lár. Bhailigh sé leis é fhéin agus a chairde – agus Mam agus Daid fágtha in áit na leathphingine!

Bhí slua ana-mhór ann agus bhí gach éinne ag baint sult as. Chabhraigh sé go mór go raibh an aimsir go maith.

Is cosúil ó bheith ag caint le daoine gur fhan a lán daoine sa chóngar agus níor thaistil siad go dtí na paráideanna móra, seachas Baile Átha Cliath a d’fhéach go hiontach ós na pictiúirí teilifíse.

Bhí gach sórt sa pharáid sa Ghort – madra rua ag tiomáint tarracóra ina measc! Ní gheofá in aon áit eile a leithéid de chraic.

Is cuimhin liom Lá ’le Pádraig sara phósas agus ní raibh ann ach lá óil. Táim sórt sásta go bhfuil laethanta mar sin taobh thiar díom, cé go raibh cúpla ceann agam an tráthnóna sin, tráthnóna breá socair a bhí ann.

Bhí sé deas na comharsain a fheiscint chomh maith agus an scéal céanna ag gach éinne go raibh sé deas a bheith sa Ghort agus pobal daoine a bheith le chéile.

Bhí mo shúil ar Cheltenham an tseachtain ar fad agus níl aon dabht ach gur leis na Gaeil an tseachtain. Willie Mullins agus Henry De Bromhead in ard a réime, ach cad faoi Rachael Blackmore?

Bhí gach éinne chomh sásta di. Is lúthchleasaí den gcéad scoth í agus duine fíordheas chomh maith. Is eiseamláir iontach í d’aon duine óg a bhíonn ag féachaint agus ag éisteacht léi.

Taispeántas 100 faoin gcéad ag teacht ón gcúinne i gcónaí. An tslí a bhuaigh sí an Corn Óir, beidh daoine ag caint air seo i gceann céad bliain. Ní fios cá stopfaidh an bhean seo!

Deirim i gcónaí gurb iad na rudaí simplí sa tsaol seo a chuireann áthas orm. Tráthnóna Dé Domhnaigh a bhí ann agus tháinig cairde an fhir óig chun an tí agus ag féachaint amach an fhuinneog ina bhfuilim anois, bhí na hógánaigh ag spraoi sa ghairdín.

Ní dóigh liom go bhfuil radharc níos deise ná bheith ag féachaint ar do leaid óg lena chairde agus iad sásta agus ag gáire leo. Thána abhaile le píotsa agus isteach leo ar fad, a gcuid ite acu agus amach leo in athuair. Níor stadadar ón gcéad nóiméad a thanadar le chéile.

Faighim suaimhneas aigne nuair a chím rudaí mar seo agus bíonn codladh na hoíche i bhfad níos éadroime chomh maith.

Is dóigh liom go bhfuil muid ar fad mar seo.