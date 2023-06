An lá ar tharrtháil muintir oileáin criú loinge le gléas tarrthála nár úsáideadh riamh roimhe sin

Téann muintir Inis Oírr chun an chladaigh agus an long i bponc, agus tugann siad an criú i dtír duine ar dhuine. Bhí 60 oileánach páirteach ann agus shábháil siad aon duine dhéag

An tseachtain seo caite cailleadh cúigear i dtragóid farraige gar do raic an Titanic san Aigéan Atlantach. Ach tugann sé chun cuimhne eachtra eile farraige breis agus leathchéad bliain ó shin nuair a shábháil muintir oileáin criú nuair a bhí an bás i ndán dóibh.

Ag 5.10in ar an 8 Márta 1960, bhuail long lastais darb ainm an MV Plassy faoi Charraig na Finnise ar an taobh ó dheas d’Inis Oírr amach ó chósta na Gaillimhe. Tá clú agus cáil bainte amach ag an long mar ábhar iontais do thurasóirí de bharr go raibh a creatlach le feiceáil i dteidil chreidiúna na sraithe teilifíse Father Ted. Ach ar an lá cinniúnach sin bhí an t-ádh dearg ar chriú na loinge teacht slán ón drochthimpiste.

Bhí an fharraige faoi bhrat ceo an mhaidin sin agus ní raibh an criú in ann an baoi a fheiceáil a thug le fios go raibh clár mór aolchloiche ann faoin uisce tanaí. Go tobann, bhí torann fothramach le cloisteáil nuair a scríob bun na loinge i gcoinne na carraige agus cuireadh poll inti.

Líonadh an seomra innill le huisce sáile go tapa agus ní raibh na pumpaí ar bord in ann fáil réidh leis. D’imigh an chumhacht ón long agus múchadh na soilse. Ar an dea-uair, áfach, bhí an raidió fós ag obair agus d’éirigh leis an gCaptaen Thomas Wilson teachtaireacht guaise a sheoladh go Stáisiún Raidió Dhairbhre.

Bhí gála láidir ann ag brú an bháid anonn is anall. Bhí an baol ann go n-iompódh an long béal fúithi nó go mbrisfí i gcoinne na gcarraigeacha í. Thug an captaen an t-ordú an long a fhágáil agus léim an criú ar fad ar bhád tarrthála na loinge.

Ach nuair a bhí gach duine ar bord, ba léir go raibh siad fós i gcontúirt mar bhí an bád tarrthála ag bualadh i gcoinne bhun na loinge agus bhí an baol ann go dtitfeadh cuid den lastas orthu. Mar sin bhí ar an gcriú léim ar ais ar bord na loinge agus fanacht ann go dtí go mbeadh cabhair le fáil ó na seirbhísí éigeandála.

Ag an am seo, áfach, bhí bád tarrthála de chuid an RNLI i gCill Rónáin, Inis Mór, ag déileáil le héigeandáil eile gar d’Inis Bó Finne. Mar sin, rinneadh teagmháil le ‘Criú an Rocket’, foireann dheonach de chuid an Gharda Cósta ar Inis Oírr. Bhí gléas speisialta tarrthála acu darbh ainm “baoi osánach”, nó “breeches bouy” mar a thugtar air sa Bhéarla.

Bhí an baoi ceangailte de rópa agus bhíodh ar an té a bhí le tarrtháil suí isteach ann le go dtarraingeofaí i dtír iad. Mar a tharla sé, níor bhaineadh úsáid as an ngléas seo ar mhisean tarrthála in Éirinn riamh go dtí sin. Anois bhí sé mar dhualgas ar fhoireann dheonach an oileáin leas a bhaint as chun criú an Plassy a tharrtháil.

Ní raibh aon charranna ná capaill ar Inis Oírr ag an am agus bhí droch-chaoi ar na bóithre. Mar sin, cuireadh an gléas ar chairt agus bhí ar chuid de mhuintir na háite é a bhrú de láimh go Gob na Cora, an áit is gaire ar an oileán don long bhriste. Tasc crua a bhí ann áfach agus bhí ar na hoileánaigh gaineamh agus carraigeacha a bhogadh le bealach a ghearradh dóibh féin. San iomlán, chuidigh os cionn 60 duine leis an iarracht seo a ghlac níos mó ná uair an chloig.

Baineadh úsáid as roicéad leis an rópa a scaoileadh i dtreo na loinge. Ag a 9in, scaoileadh an chéad roicéad i dtreo an Plassy ach níor éirigh leis teagmháil a dhéanamh leis an long. Bhí ar an bhfoireann tarrthála dhá iarracht eile a dhéanamh an rópa a scaoileadh sula mbeidís in an teagmháil a dhéanamh.

Nuair a bhí an rópa ceangailte go daingean idir an Plassy agus an cósta, baineadh úsáid as an mbaoi chun criú na loinge a tharraingt i dtír, duine ar dhuine.

Aon duine dhéag san iomlán a bhí ar bord an Plassy. Nuair a tháinig siad i dtír ar Inis Oírr, fuair siad éadaí tirime agus thug muintir an oileáin aire na huibhe dóibh.

De bharr na drochaimsire, bhí ar an gcriú fanacht ann ar feadh cúpla lá eile agus de réir tuairiscí níor fhág siad deoir sna tithe ósta! Ba mhór an chreidiúint é an tarrtháil seo do neamhspleáchas na n-oileánach. D’éirigh leo criú an Plassy ar fad a shábháil ag baint leas as gléas nár úsáideadh in Éirinn riamh roimhe sin.

Cúpla seachtain ina dhiaidh bhí stoirm eile ann agus tháinig an long i dtír ar chósta an oileáin, áit a bhfuil sí fós. Sa lá atá inniu ann, is ábhar mórtais í an Plassy do mhuintir Inis Oírr.

Spéisiúil go leor, bhí antraipeolaí Meiriceánach mór le rá darbh ainm John C Messenger ina chónaí ar an oileán nuair a cuireadh an misean tarrthála ar bun. Bhí ceamara aige – rud a bhí sách neamhghnách ag an am – agus d’éirigh leis an-chuid pictiúr agus físeán a thógáil den eachtra ar fad. Mar sin tá bailiúchán fairsing de cháipéisí ann a dhéanann taifead ar chrógacht Chriú an Rocket.

Is féidir neart de na grianghraif sin a fheiceáil Tí Ned ar Inis Oírr agus tá an chuid eile i dtaisce i gcartlann Mhúsaem Náisiúnta Muirí na hÉireann.