An dorchadas ag titim, an mhóin ar an tine… ach cá bhfuil cluiche ceannais na hÉireann?

An slua ag an Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

Táimid ar ais sa tráthnóna le Today, an claí deireanach b’fhéidir le léimnt isteach sa gheimhreadh. Tá na tráthnóintí ag dúnadh isteach chomh maith agus caithfidh mé a rá is breá liom an t-am seo bliana.

Ní chuireann an dorchadas isteach orm agus is breá liom go gcaithfimid tine a chur síos chomh maith agus an boladh a théann leis sin.

Ní féidir boladh na móna a bhualadh, dóibh siúd go bhfuil a móin fhéin acu. Tá cnocán agam sa bhothán le dhá bhliain!

I mbliana den gcéad uair le dhá bhliain bhí na comórtaisí treabhdóireachta ar siúl agus na céadta mílte tar éis aghaidh a thabhairt ar Chontae Laoise. Bhí gach éinne a bhí ann ag caint faoi cé chomh maith a bhí sé.

Ní rabhas ann mé fhéin, bhí sé ar intinn agam an fear beag a thabhairt ann, ach tháinig mo mháthair ó Chiarraí, rud a chuir stop liom dul ó dheas go Ráiseanna Lios Tuathail, áit eile a bhí ar ais agus a raibh sé beartaithe agam dul ann.

Pé scéal é bhíos níos sásta mo mháthair a fheiscint.

Le rudaí ar ais mar a bhí, ceann dos na rudaí a bhíodh ann ag an bpointe seo i gcónaí ba ea cluiche ceannais na hÉireann. D’imigh an tríú Domhnach tharainn agus caithfead a rá go mbraitheas uaim an ócáid i mí Mheán Fómhair. Ní rabhas á rá san nuair a bhuaigh Ciarraí cúpla mí ó shin!

Bhí ana-chuid daoine ag caint fé seo le seachtain anuas agus de réir mar a bhí daoine ag caint air, chuaigh sé isteach i mo cheann fhéin.

Sea, ba bhreá liom dá mbeadh an cluiche ceannais ar ais sa mhí seo! Is dóigh liom go bhfuil caint é a bhogadh seachtain níos déanaí ná mar a bhí an bhliain seo chugainn ach sin scéal eile.

Gan dabht ní rabhamar ach tosnaithe Dé Luain agus bhíomar saor arís inné leis an mbuiséad agus ar ais aríst inniu.

Bhreá liom dá mbeadh an buiséad seo ag am eile – ní bhíonn siad ag cuimhneamh ar lucht Today in aon chor... ag magadh atáim gan dabht!

Tá súil agam go raibh rud éigin ann duitse. Bhí cuid mhaith cainte mar gheall air le tamall. Bíonn ana-chuid eitleog san aer ní bhím in ann an spéir a fheiscint!

Pé scéal é, thar n-ais liomsa go Daon-Phoblacht Chorcaí go dtí’n samhradh seo chugainn. Táim ag súil le bheith sa chathaoir.

Bíonn sórt leisce orm ar dtús agus imíonn sé sin uaim nuair a bhíonn an cheád lá curtha díom agam. Tá sé ar nós an chéad lae scoile ar shlí.

Ní rabhamar ach ar ais agus bhí caint ar Oíche Shamhna agus cláracha Nollag. I gcuntas Dé níl faic i mbliain na laethanta seo. Níl a fhios agam cá dtéann an t-am.

Ta’s agam go bhfuil deireadh an fhómhair ag teacht an mhí seo chugainn ach ó bheith ag féachaint ar na crainn agus na comharthaí eile, is dóigh go mbeidh an fómhar linn tamall eile.

An t-am seo an bhliain seo caite bhí na duilleoga nach mór imithe ós na crainn.

Tá duilleoga an tsamhraidh fós os mo chomhair.