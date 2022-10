An domhan ag caoineadh do shráidbhaile an Chraoslaigh

Tá scamaill an bhróin go fóill ag crochadh os cionn phobal an Chraoslaigh an tseachtain seo agus tús curtha le sochraidí an deichniúir a cailleadh i dtubaiste dhochreidte.

Cé gur beag aithne a bhí ag pobal an domhain ar an sráidbhaile ar imeall na Gaeltachta, d’athraigh an pléasc ag 3.20in Dé hAoine sin.

Tá tús curtha le sraith uaigneach na sochraidí. Cuireadh Martin McGill (49) agus Jessica Gallagher (24) i ndiaidh Aifreann sa séipéal chéanna ar an Chraoslach inné agus beidh sochraid inniu nuair a léifear Aifreann na Marbh ar son James O’Flaherty (48) in Eaglais Naomh Mhuire i nDoirí Beaga. I reilig Mhachaire Gathlán a chuirfear é.

Shauna Flanagan Garwe (5) an té is óige a maraíodh. Bhí sise sa siopa in éineacht lena hathair, Robert Garwe (50), a cailleadh freisin. Sa bhreis orthu sin, maraíodh Leona Harper (14), Hugh Kelly (59), Jessica Gallagher (24), James O’Flaherty (48), Martina Martin (49), Catherine O’Donnell (39) agus a mac, James Monaghan (13).

Ba dhóbair gur maraíodh go leor eile ach gur tháinig na seirbhísí éigeandála ar an láthair go pras agus d’oibrigh ar nós laochra chun daoine a thabhairt slán.

Dúirt Brian Ó Fearraigh, a bhí ar an chéad otharcharr a shroich láthair na tragóide, le Barrscéalta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoin mhéid a bhí rompu.

“Bhí sé mar a bheifeá ag coimhéad film ar an teilifís. Dochreidte. Bhí muintir na háite ag déanamh obair mhillteanach nuair a tháinig mise, bhí siad ag iarraidh an bealach mór a ghlanadh.

“Chomh tiubh géar agus a tharraing mé suas ansin thoisigh na hothair ag siúl a fhad leis an otharcharr agus bhí muintir na háite ag iompar daoine a fhad linn.

“Tá system againn i gcásanna mar seo, tá protocol ann. Agus próiseas. Duine ar bith a bhí ag siúl ní raibh siad ag cur buaireamh ar bith orainn. Is iad an mhuintir a bhí ina luí nach raibh ábalta bogadh an dream is mó a bhí muidne ag iarraidh cuidiú leofa.

“Ar an drochuair, bhí a fhios againn luath go raibh daoine caillte againn... creidim gur sin an rud is measa.”

Tugadh moladh do na meáin chumarsáide Ghaeilge a bhí ag craoladh don phobal ó tharla an tubaiste.

Agus dúirt Damien Ó Dónaill, bainisteoir réigiún Raidió na Gaeltachta, nár shamhlaigh siad riamh go dtarlódh a leithéid.

“Bhí rudaí ag dul mar is gnáth sa stáisiún Dé hAoine go dtí go dtáinig an scéal isteach chuig an seomra nuachta thart fá 25 bomaite i ndiaidh a trí, cúpla bomaite i ndiaidh don tragóid tarlú,” a dúirt sé.

“Cuireadh Aodh Máirtín Ó Fearraigh ó sheomra na nuachta go dtí an láthair, agus ansin thuig muid ag an phointe sin go raibh tragóid ann.

“Chuaigh mise go dtí an láthair tráthnóna – tá híomhánna a chonaic mé oíche Aoine nach ndéanfaidh mé dearmad orthu go brách.

“Tharraing an fhoireann uilig le chéile – obair foirne iomlán a bhí ann, ní raibh duine ar bith nár chuidigh nó nár thacaigh. Bhí sé ar leac an dorais againn agus bhí comhobair mhaith idir muid féin agus nuacht RTÉ agus TG4.

“Thuig muid an tábhacht a bhí leis an raidió don phobal. Tháinig chuid mhór teachtaireachtaí isteach againn ag tabhairt bhuíochas agus ag tabhairt tacaíochta dúinn fosta leis an obair.”