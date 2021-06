An dá fhoireann is fearr in aghaidh a chéile arís

Ní mórán iontais é go bhfuil Corcaigh agus Áth Cliath san fháinne arís do chluiche ceannais Shraith Lidl Dé Sathairn.

Ní hé seo an chéad uair atá sé ráite agam gurb iad seo an dá fhoireann is fearr i bPeil na mBan le tamall fada. Creid é nó ná creid, níl ach comórtas sraithe Roinn 1 amháin buaite ag Áth Cliath agus sin in 2018 agus tá Corcaigh ag cuartú a 13ú ceann ó bunaíodh an comórtas in 1979.

Bhí Corcaigh i Roinn 2 tráth, agus chroch siad leo an teideal in 1992, le hÁth Cliath ag feidhmiú i Roinn 2 go dtí 2011. Bhuaigh siad an comórtas ceithre huaire i Roinn 2.

D’éirigh le hÁth Cliath bua a fháil ar Phort Láirge, Tiobraid Árann agus Corcaigh chun barr ghrúpa 1B a bhaint amach, le Corcaigh ag aimsiú buanna in aghaidh Thiobraid Árann agus Phort Láirge chun críochnú sa dara háit sa ghrúpa.

Chaill Corcaigh le cúilín in aghaidh Átha Cliath i sár-chluiche agus bheifeá ag súil nach mbeidh mórán eatarthu ag an deireadh seachtaine. As an dá ghrúpa i Roinn 1, tá Áth Cliath tar éis níos mó a scóráil ná aon fhoireann eile le 15-62 aimsithe acu.

Ghéill seaimpíní na hÉireann 6-37; déan comparáid le Corcaigh a bhfuil 14-47 faighte acu i gceithre chluiche ach 10-42 géillte.

Sin níos mó ná dhá chúl i ngach cluiche agus sin an laige atá ag Corcaigh faoi láthair. Tá siad iontach ar an ionsaí le leithéidí Shaidhbhe O’Leary, Orla Finn, Chiara O’Sullivan ach tá deacrachtaí sa chosaint.

In aghaidh Phort Láirge, bhí siad 11 chúilín chun tosaigh agus ceathrú uaire fágtha ar an chlog ach lig siad na Déise ar ais sa chluiche. Cúl amháin a bhí eatarthu ag an fheadóg ag an deireadh.

Easpa fócais a bhí ann agus ní féidir leo a bheith mar sin arís.

Tá Hannah Tyrrell tar éis cur go mór le hÁth Cliath i mbliana. D’éirigh sí as an rugbaí idirnáisiúnta chun dul ar ais i ngeansaí gorm den chéad uair ó 2014. D’aimsigh sí 2-7 in aghaidh Chorcaí le 3-22 (3-11 ón imirt) faighte aici sa tsraith go dtí seo.

Tuigeann Ephie Fitzgerald, bainisteoir Chorcaí, an luach atá léi agus an dúshlán atá ann líne lán tosach ar nós Shinéad Aherne, Shiobhán Killeen agus Hannah Tyrell a fuair 2-12 in aghaidh Mhaigh Eo sa bhabhta leathcheannais a choinneáil ciúin. Tá cosaint Átha Cliath tar éis feabhsú ón chluiche dheireanach a bhí eatarthu le Niamh Collins ar ais mar lánchúlaí.

Bhí deacrachtaí ag Maigh Eo bearna a fháil sa chosaint ina mbabhta leathcheannais leo. Beidh le feiceáil an mbeidh Corcaigh in ann ach sílim go mbeidh an lá leis na Dubs.