Tá an Coimisinéir Teanga ag bagairt an dlí a chur ar chomhairlí contae agus údaráis phoiblí eile as gan comhoibriú leis – rud nár tharla ó bunaíodh an Oifig in 2003.

Ar cheann de na príomhthorthaí ar an tuairisc bhliantúil a foilsíodh inné bhí gur fuarthas amach nach raibh aon Chomhairle Contae ná Cathrach a ndearnadh scrúdú ar a láithreáin ghréasáin ag comhlíonadh na ngealltanas a rinne siad ina scéim teanga.

Dúirt an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, gur thug sé é sin le fios i scríbhinn do dheich n-údarás áitiúla i Márta 2020 ach nach raibh ach cúig cinn tar éis an ceistneoir faoin nGaeilge a chomhlíonadh.

Ní mó ná sásta a bhí an Coimisinéir Ó Domhnaill leis an easpa comhoibrithe sin agus thug sé é sin le fios i rabhadh nár tugadh roimhe ó bunaíodh Oifig an Choimisinéara.

“Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla is féidir liom imeachtaí i leith ciona a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh sa chás go gcuirtear bac orm mo chuid feidhmeanna a chomh- líonadh,” a dúirt sé. “Níor baineadh úsáid as an bhforáil ábhartha sin d’Acht na dTeangacha Oifigiúla ó bunaíodh an Oifig ach i bhfianaise easpa comhoibrithe ó roinnt údaráis áitiúla d’fhéadfadh nach mbeadh de rogha agam ach tabhairt faoin ngníomh tromchúiseach sin gan mhoill.”

Is iad na Comhairlí Contae i gCorcaigh, Ros Comáin, Muineachán, Sligeach agus Fine Gall a chomhlíon ceistneoir an Choimisinéara agus na comhairlí i gCathair Chorcaí, i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin, Ceatharlach, Uíbh Fhailí agus an Iarmhí a rinne faillí.

Bhí dul chun cinn déanta ag Comhairle Chontae Chorcaí maidir le húsáid na Gaeilge ar an suíomh idirlín agus é ráite ag an gCoimisinéir go raibh siad ag cloí lena ngealltanais den chuid is mó.

Roimhe seo bhí leagan Gaeilge an tsuímh ag Comhairle Chontae Chorcaí curtha ar fáil ag Google Translate agus ina thuairisc, bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir.

