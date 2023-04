An chraobh faoi lánseol agus Cúige Uladh ina lár

Ní féidir leat a bheith ag gearán nach bhfuil mórán CLG ar siúl faoi láthair. Tá sé ar BBC, RTÉ agus GAAGO agus do aon duine a bhíonn ag tabhairt tacaíocht do CLG, is iontach an rud é sin.

Cuireadh tús leis an chraobh agus beidh an struchtúr úr le feiceáil amach anseo ach faoi láthair tá cuma thraidisiúnta ar an chraobh agus muid ag plé leis na cluichí cúigí.

Cé go bhfuil go leor ag tabhairt amach faoi na craobhacha mar a sheasann siad i gCúige Mumhan, Cúige Chonnacht agus Cúige Laighean, níl mórán ag tabhairt amach faoi Chúige Uladh.

Ní ghlacaim leis an argóint nach bhfuil foirne ag iarraidh bonn an chúige a bhaint. Ní féidir le mórán foirne Corn Sam Mhig Uidhir a bhuachan agus taobh amuigh de sin, is onóir mhór é bonn do chúige a fháil.

Glacaim go hiomlán leis an phlé nach bhfuil aon iomaíocht i Mumhain ná Laighin. Muna bhfaigheadh Ciarraí agus Áth Cliath na coirn seo, bheadh níos mó cainte faoi cad chuige nár bhuaigh siad iad.

Ar aon nós, sin caint do lá éigin eile ach Dé Domhnaigh beidh coimhlint den scoth againn nuair a chasfaidh Muineachán agus Tír Eoghain ar a chéile ó thuaidh i mbabhta ceathrú ceannais Uladh.

Níl cuntas maith ag Muineachán in aghaidh Thír Eoghain thar na blianta. Chaill siad ina n-aghaidh sa tsraith i mbliana agus is cuimhin linn cluiche leathcheannais na hÉireann in 2018 nuair a bhí fir na láimhe deirge ina mbuaiteoirí le cúilín amháin.

Mar aon le Cluiche Ceannais Uladh dhá bhliain ó shin, nuair a tháinig Tír Eoghain amach chun cinn le cúilín chomh maith, 0-16 le 0-15. B’fhéidir go mbeidh an lá ag Muineachán ag an tríú hiarracht ach tá sé deacair a mheas.

Ag díriú ar an taispeántas a bhí ag Tír Eoghain sna cluichí deireanacha den tsraith, caithfidh tú a rá go bhfuil siad ag feabhsú agus go bhfuil cuma níos fearr orthu anois ná mar a bhí ó bhuaigh siad Craobh na hÉireann in 2021.

D’athraigh an bua sraithe a bhí acu i mbliana in aghaidh Chiarraí a séasúr, mar a tharla in 2021, agus beidh le feiceáil an mbeidh siad in ann leanúint ar aghaidh leis an dea-thaispeántas sin. Tá cuma iontach ar Mattie Donnelly i mbliana agus é ag cur an gortú a bhí ag cur as dó taobh thiar dó.

Maidir le Muineachán, is ag atógáil atá siad agus cé gur fhág siad a dtaispeántas is fearr go dtí an lá deireanach sa tsraith in aghaidh Mhaigh Eo chun fanacht i roinn a haon, bhí siad ag brath go mór ar Conor McManus a fuair 1-7.

Tá súil agam go bhfuil sé ar ais ar a sheanléim ó ghortú mar is duine fíorthábhachtach é do Mhuineachán. Bí cinnte go mbeidh an choimhlint an uair seo i bhfad níos cóngaraí ná mar a bhí sa tsraith.

Beidh go leor ag dul le Tír Eoghain ach tá mé ag éisteacht le mo chroí agus ag súil go mbeidh an lá ag Muineachán.