An Chéad Chomaoineach ag an bhfear beag ach nach mór a d’athraigh ó rinne mé féin é!

Mar is eol do chuid agaibh ó phíosa na seachtaine seo caite, bhí teacht le chéile sochraide againn le déanaí agus formhór na clainne le chéile. Bhuel thánamar le chéile an athuair ag an ndeireadh seachtaine ach an uair seo d’ócáid Chéad Chomaoineach.

Sea tá an fear beag ag fás agus nuair a chíonn tú culaith á caitheamh aige buaileann sé tú go bhfuil garsprioc eile bainte amach againn agus go bhfuil an t-am ag sleamhnú leis.

Is ócáidí ar leith iad laethanta na Chéad Chomaoineach na laethanta seo. An cheist a bhí agamsa ná an fé’s na daoine fásta an lá seo nó an té atá ag glacadh Comaoineach den gcéad uair?

Ní raibh aon mhaith i gcóisir do dhaoine fásta dá mbeadh an fear beag caite ar leataobh. Bheartaíomar ar an ndá thrá a fhreastal. Leath an ghairdín le preabchaisleán agus imeachtaí don aos óg, agus bia le cúpla deoch agus ceol ar an dtaobh eile.

Níor theastaigh uaim gur lá mór óil a bheadh ann. Níl ciall ná réasún leis sin.

Bhí daoine tagtha ó Mheiriceá don lá seo agus bhí daoine ann nár bhuail le chéile le fada toisc na paindéime agus eile. Ní raibh faic uainn anois ach an aimsir agus tar éis na báistí ar fad bhí sé ina shamhradh. Is dócha gur tógadh míle pictiúr ar an lá – is cuimhin liom mo Chéad Chomaoineach fhéin, is dóigh liom gur tógadh cúig phictiúr agus sin é!

Tá nach mór 40 bliain ann ó dheineas an rud céanna. Thána ar mo leabhar (thíos) cúpla bliain ó shin agus is cuimhin liom a bheith ag scríobh ann.

Bhí an leabhar seo ar nós an tríú lámh ag teacht suas go dtí’n ócáid. Is cuimhin liom chomh maith ag súil le cúpla punt a dhéanamh. £31 a fuaireas agus ba mhór an méid san sa bhliain 1984.

Is cuimhin liom an méid mar go raibh sé agam go ceann bliana. Ní raibh puinn ‘caitheamh’ an uair sin. Bhí an caitheamh seo le déanamh i dTrá Lí agus ní chuamar ann ach dhá uair sa bhliain.

Ní raibh aon chóisir mhór ag éinne na laethanta san ach ceathrar againn isteach sa Daingean i gcomhair lóin agus abhaile ansan.

Is cuimhin liom a bheith breá sásta le gach rud agus go bhfios dom seo an chéad uair a chaitheas carbhat agus bhíos ana-shásta liom fhéin. Cheapas go rabhas fásta suas. Is dócha go mbraith an fear beag mar sin freisin.

Bhí an Dara Léacht aige ag an Aifreann agus bhíos neirbhíseach dó – ach ní raibh aon ghá.

In airde leis ar an altóir agus amach leis na focail mar a bheadh ag an sagart féin.

D’ardaigh sé mo chroí. Bhíos chomh bródúil as. Níl aon dul fén spéir go mbeinnse in ann é sin a dhéanamh agus mé ocht. Is dóigh liom go rabhas bainteach leis an ofráil. Bhíos sásta leis sin.

Is iontach nuair a bhíonn lá agat go dtagann na cuimhní seo ar fad ar ais chugat.

Cuimhní álainne, cuimhní maithe.