An Cailín Ciúin ar thairseach €1m a thuilleamh agus é ag dul ó neart go neart ar fud an domhain fós

Catherine Clinch in An Cailín Ciúin

Beidh An Cailín Ciúin ar an chéad scannán Gaeilge chun €1 mhilliún a thuilleamh sna pictiúrlanna, a tugadh le fios an tseachtain seo.

Coicís ó shin bhí €900,000 curtha sa bhanc ag an scannán in Éirinn agus sa Bhreatain agus tá sé fós ar taispeáint i bpictiúrlanna ar fad na tíre agus go hidirnáisiúnta.

Beidh sé ag oscailt i bpictiúrlanna na hAstráile amárach agus is féidir é a fheiceáil i dtíortha mar an Fhionlainn agus an Nua-Shéalainn.

Agus dúradh an mhí seo go bhfuil conradh ag comhlacht léiriúcháin an scannáin chun é a thaispeáint i bpictiúrlanna fud fad Mheiriceá, an margadh scannán is mó ar domhan.

Is iontráil na hÉireann é do Oscars na bliana seo chugainn sa chatagóir An Príomhscannán Idirnáisiúnta Is Fearr, agus bronnadh seacht ngradam IFTA air. Fógrófar gearrliosta 15 scannán do na Oscars i mí na Nollag.

Tá Catherine Clinch (12), dalta scoile ó Bhaile Átha Cliath, i ról An Cailín Ciúin féin, scannán a stiúir Colm Bairéad agus a léirigh Cleona Ní Chrualaoi. Insítear scéal Cháit, girseach naoi mbliana d’aois a chuirtear chuig ‘muintir a máthar’ faoin tuath le linn shamhradh 1981.

Is scéal casta cigilteach é faoi theacht in inmhe a dhéanann iniúchadh ar cheisteanna teaghlaigh, neamairt agus cumha trí shúile a phríomhcharachtair óig.

Ba mhór an chabhair, freisin, go bhfuil An Cailín Ciúin áirithe anois i measc dornán beag scannán a thuill 100 faoin gcéad ar an suíomh chlúiteach Rotten Tomatoes.

Dúirt Colm an tseachtain seo: “Nuair a thosaíonn tú amach ag déanamh scannáin, bíonn tú ag brionglóideach go mbeidh sé á ghlacadh agus á cheiliúradh.”

I dtaca leis na Oscars, dúirt sé go bhfuil siad an-bhuíoch as an ainmniúchán.