An caifé gleoite Gaeilge atá ag baint na ngradam as an chaighdeán bia

Is léir go bhfuil rath agus bláth ar POTA Café i láthair na huaire. I measc na ngradam ar fad atá buaite acu le déanaí, ainmníodh POTA mar an caifé is fearr i gCúige Chonnacht ag Gradaim Bhialanna na hÉireann an mhí seo caite.

Lonnaithe i dteachín gleoite ceann tí i mBaile na hAbhann, Conamara, cuireann an caifé bia orgánach, áitiúil agus séasúrach ar fáil i stíl nua-aimseartha.

Ach céard is cúis leis an rath seo? Dar leis an gCorcaíoch Diarmuid Ó Mathúna, úinéir agus bunaitheoir an chaifé, tá trí bhunluach ag POTA a chinntíonn go n-éiríonn leis an ngnó: Pobal, Inmharthanacht agus Ard-Chaighdeán.

Is léir go gcothaíonn na bunluachanna sin ar fad a chéile.

Tá POTA mar lárchuid den gheilleagar áitiúil agus baineann siad an-úsáid as táirgí úra an cheantair. “Tá a fhios ag muintir na háite, nuair a chaitheann siad airgead linne, fanann an t-airgead sin sa cheantar áitiúil,” a deir Diarmuid.

“Tá comhábhair iontacha le fáil go háitiúil. Bainimid úsáid as táirgí An Garraí Glas, gnó nach bhfuil ach céad slat ón gcaifé. Faighimid cáis agus portáin ó Oileáin Árann agus tacaímid le gnólachtaí atá ag déanamh rudaí maithe don timpeallacht.”

Is mór an áis é POTA do mhuintir na háite. Ní hamháin go gcuireann an caifé scoth an bhia ar fáil (agus is minic a chuir a mbricfeasta leigheas ar phóit an tuairisceora seo), reáchtálann siad réimse imeachtaí spraíúla i rith na bliana.

Bíonn taispeántais cócaireachta, imeachtaí oideachasúla a dhíríonn ar an dúlra agus an timpeallacht, agus oícheanta áirneáin ar siúl acu i measc rudaí eile. Freisin, déanann POTA urraíocht ar fhoireann iománaíochta faoi 15 Chumann Mícheál Breathnach, an club áitiúil CLG.

Ón dlúthchaidreamh atá ag POTA leis an bpobal áitiúil, tugtar le fios go bhfuil ardmheas ag an gnó ar an nGaeilge.

“Tá Gaeilge ag chuile bhall foirne,” a deir Diarmuid, “ciallaíonn sé seo go mothaíonn muintir na háite gur féidir leo a dteanga féin a úsáid nuair atá siad anseo. Tá seirbhís iomlán trí Ghaeilge le fáil anseo. Tá sé sin fíorthábhachtach.”

Míníonn Diarmuid freisin go gcuidíonn inmharthanacht an ghnó le costais laethúla.

“Bímid an-chúramach gan a bheith ag cur rudaí amú, bímid an-mhaith ag an athchúrsáil agus is ar éigean go bhfágann boiscín beag bruscair an áit gach lá.”

Tá an foirgneamh é féin an-éifeachtach ó thaobh an fhuinnimh de chomh maith, rud a bhí “go mór chun socair nuair a tháinig borradh aisteach ar phraghasanna leictreachais”.

Ar ndóigh, is cinnte go bhfuil Diarmuid ag insint na fírinne nuair a dhéanann sé cur síos ar ardchaighdeán an bhia atá ar fáil in POTA. Tá an biachlár flúirseach le roghanna aoibhne a bhaineann úsáid as duillí orgánacha, bia mara úr agus cáis ó lámh an cheardaí.

Go háirithe, tá an focaccia tí thar a bheith blasta, gan trácht ar na sólaistí milse a chuirfeadh cothú an diabhail ar aon duine. Tá tránna sciamhacha díreach ar leac an dorais freisin, foirfe don té a mbeadh fonn picnice orthu.

Bíonn POTA Café oscailte óna 9am-4pm, Máirt go Satharn agus óna 10am-4pm, Dé Domhnaigh.

Is féidir dearbhán a cheannach agus bord nó seirbhís lónadóireachta a chur in áirithe ar an suíomh www. potacafe.com.