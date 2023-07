An bhfuil sé ardnósach a rá go bhfuil an Ghaeilge riachtanach chun Éire  a thuiscint i gceart?

Síos liom, agus cé atá ann ach duine atá an-ghnóthach sa phobal agus a phléann le cúrsaí cultúir. Bean iontach a dhéanann scoth na hoibre ar dhóigh fiontraíochta.

“An bhfuil a fhios agat rud ar bith faoin chaointeoireacht?” ar sise.

“Fíorbheagán,” arsa mise, agus ba é sin an fhírinne.

Mar sin féin, tá céim agam i Staidéar Ceiltise, mar aon le dioplóma sa bhéaloideas, an-dúil in ábhar cartlainne agam agus araile. Níl mé ag iarraidh a mhór a dhéanamh as na rudaí sin ach caithfidh mé a bheith ionraic – tá staidéar éigin déanta agam ar a leithéid.

“An féidir leat é a mhíniú dom?” ar sise.

“Muise,” a dúirt mé, “táthar ann a bheadh níos fearr aige sin ná mise, ba cheart ceist a chur orthu,” a dúirt mé go seachantach.

Agus ar aghaidh mar sin ar feadh tamaill ach sa deireadh, tar éis go leor ceisteanna a fhreagairt chomh maith agus ab fhéidir liom, cuireadh ceist lom orm: “Why have we never heard of this, why does nobody know anything about this?”

Sáinnithe a bhíos ansin, ar leac mo dhorais féin.

Ní raibh an dara cur chuige taidhleoireachta sa bhuaile agam, mar sin bhí orm an fhírinne a rá agus a bheith thíos leis: “Bhál, is an chúis leis sin ná nach bhfuil an Ghaeilge ag daoine.

“Baineann na rudaí seo go léir leis an chultúr Ghaelach, cultúr a tréigeadh.

“Tá a fhios ag lucht na Gaeilge faoi na rudaí seo. Níor chaoin duine in Éirinn nach raibh Gaeilge acu ar na mairbh riamh.”

Ní féidir liom a bheith iomlán cinnte faoin mhaíomh deiridh sin, ach tuigeann tú leat mé.

Sin é mar sin, bhí ‘Gaelgore’ déanta díom féin, ‘elitist’ ceart. B’ionann mo ráiteas is an sean-mhaíomh nach maítear, go bhfuil Gaeilgeoirí níos Éireannaí ná Éireannaigh eile.

Ach cha raibh aon áit eile le dul agam, níorbh fhéidir liom fanacht faoi cheilt a thuilleadh. Borb? Seans, ach dosheachanta. Bhí tost míchompordach ann ansin.

Is é an rud a bhí uaithi dar liom, agus tarlaíonn seo go minic, ná go ndéanfainn seo a aistriú, ní hamháin go Béarla, ach go cultúr na hÉireann an lae inniu – ní bheadh sé ar mo chumas sin a dhéanamh, fiú dá mbeadh an fonn sin orm.

Tá sé mar an gcéanna le seanchas, ní féidir seanchas na Gaeilge a mhíniú do dhaoine nach bhfuil an teanga acu óir ní hionann ‘seanachies’ an Bhéarla agus seanchaithe na Gaeilge.

Ní féidir a bheith ag plé le logainmneacha na hÉireann, ach amháin go folamh, gan a bheith ag plé leis an Ghaeilge, ach glacann daoine leis an fhíric sin go holc minic go leor.

Lá amháin, dúradh liom go scriosann Gaeilgeoirí logainmneacha nuair a bhaineann siad an mhistéir díobh nuair a aistríonn siad iad! Lá eile, dúradh liom go raibh iarracht ar bun ag Gaeilgeoirí na logainmneacha a ghoid ón mhórphobal.

Ba é mo réiteach ar na deacrachtaí sin riamh anall ná gan na rudaí seo a phlé i mBéarla. Fiú nuair a chuireann daoine na ceisteanna sin orm faoin ‘suim’ seo sa Ghaeilge atá agam, tugaim na freagraí is laige gur féidir liom smaoineamh orthu.

Ba mhaith liom gan maslaí a chur ar dhaoine. Sin a tharlaíonn, dar liom, nuair a bhíonn téagar ar bith i mo fhreagra. Má léiríonn duine go bhfuil luach ar bith leis an teanga, tá tú ag cur in iúl go bhfuil rud éigin agat nach bhfuil ag an té gan í. Agus tá. An éilíteachas é sin?

Eolas faoin cheol, litríocht, sloinnte, stair, logainmneacha agus mar sin agus araile. Ach ní deir muid sin leo riamh.

Gabh i leith, an féidir eolas domhain ar chultúr na hÍoslainne gan Íoslainnis?

“Ah, but that’s different,” a deir an Béarlóir. Conas?

Seans go bhfuil sé in am dúinn a bheith níos macánta agus sinn ‘ag cur na Gaeilge’ chun cinn? Agus más ionann sin agus beagán ‘níos míchompordaí’ agus beagáinín ‘níos maslaí’ – bíodh sé sin mar atá.

Tá muid ag úsáid na n-argóintí is laige dá bhfuil ann, go bhfuil poist áirithe ann agus ar ndóigh gur teanga ‘álainn’ í. Bainim sult as a bheith ag rá le daoine nach dóigh liom go bhfuil an Ghaeilge álainn ar chor ar bith.

Mura bhfuil rud éigin ag Gaeilgeoirí, go háirithe Gaeilgeoirí ón tús, nach bhfuil ag an té nach bhfuil an teanga acu, nach ionann sin is a rá go bhfuil an teanga gan luach ar chor ar bith?

Nach bhfuil sé sin maslach?

Nárbh fhearr dúinn a bheith níos dírí faoin cheist – agus a rá le daoine go bhfuil an Ghaeilge riachtanach chun Éire a thuiscint? Thaitin an dóigh a dúirt Mary McAleese é liom i gcónaí: “Comprehension of the language revealed so much that had been hidden from me except in translation.

“Now I saw the creativity, the beauty and the artistry at first hand. It was like transitioning from black and white television to colour. Irish life came into view in Technicolor.”

Dúirt sí go leor, gan mórán a rá.