An-áthas faoi bheith le chéile ag Fleadh Cheoil na hÉireann den chéad uair le trí bliana

Braithim go mairim ar an mbóthar na laethanta seo ag dul ó chontae go contae agus ó óstán amháin go dtí an chéad cheann eile.

Tá sí fhéin agus an fear beag i Meiriceá agus ar shlí deineann sé sin rudaí níos fusa mar go mbead ar an mbóthar céanna go deireadh na míosa. Chomh maith leis sin, ní rabhadar ann le fada le gach ar tharla le dhá bhliain.

Tar éis breis agus seachtain a thabhairt sa Rinn i bPort Láirge ag obair, thugas aghaidh abhaile i gcomhair aon oíche amháin agus soir go lár tíre liom don bhFleadh agus trí oíche beo ar TG4. Toisc go raibh an oiread daoine timpeall, bhí orainn fanacht sa Tulach Mhór sa chontae béal dorais.

Ar shlí bhí sé sin níos fearr mar ná raibh an tarraingt sin ann dul amach i gcomhair cúpla ceann. Is fuirist dul ann le plean agus an chéad rud eile tosnaíonn an ceol agus slán leis an bplean céanna!

Seo an chéad Fhleadh le cúpla bliain chomh maith agus bhí daoine chomh sásta a bheith amuigh le chéile aríst. Bhíodar ag rá liom go raibh 100,000 timpeall an bhaile oíche Dé Sathairn agus leis an aimsir chomh breá, is amhlaidh a bhí an giúmar.

Bhíomarna píosa ón bpríomhaicsean agus bhíos sásta go rabhamar mar bhí jab le déanamh againne agus aríst ní bheadh ann ach deis domsa dul ar seachrán. Ní féidir liom a leithéid a dhéanamh aríst go deireadh na míosa – seans go bhfuil sibh ag rá go mbeidh spraoi mór ann ag an am sin agus mise dá rá libh – scaoilfear leis an gcoscán láimhe ansan!

Bhí cláracha speisialta againn. Bhí ceann an tSathairn trom agus éadrom. Bhí píosa álainn ann d’Aisling Murphy a tógadh uainn ag tús na bliana seo. Thugas tamall don dtráthnóna ag caint lena muintir. Níl aon dabht ach go bhfuil láidreacht thar na bearta acu. Sheinneadar chomh maith ar an oíche. Bhí ana-chuid grá le brath sa seomra dóibh. Bhí deora i súile gach éinne nuair a canadh ‘Sweet Sixteen’ ag deireadh na hoíche.

Ceann dos na rudaí a sheasann amach dom, mar ní dóigh liom go rabhadar ann – agus má bhí ní raibh an t-uafás acu ann – nuair a bhíos ag fás aníos, agus sin ceoltóirí óga.

I gcuntais Dé, tá cuid acu mínádúrtha. Bhíos ag caint le Séamus agus Breanndán Ó Beaglaoich fé seo agus bhíodar ag rá an ruda chéanna. Bhíos ag caint le cailín eile agus í 12 agus í ag cumadh ceoil. Cad a bhí ar siúl agamsa nuair a bhíos an t-aos sin?

Tarraingíonn an Fhleadh daoine ó sheánraí eile isteach. Bhí mo sheanchara Bressie agus Cathy Davy in ardghiúmar nuair a thána orthu agus nuair a chuaigh an scéal amach go raibh Niall Horan timpeall chuaigh an áit trí chéile. Rud amháin mar gheall air seo, is cuma cé thú fhéin ag an bhFleadh, is d’éinne amháin sin.

Táim sa bhaile le lá nó dhó ach ní fada a bhead. Tá an Rós timpeall an choirnéil agus táim ag súil go mór leis. Tá 10 lá agam tuineáil suas, nó an bhfuil sé ró-dhéanach?