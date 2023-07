Ambasadóir na Rúise: níl Éire neodrach sa chogadh san Úcráin

Níl Éire neodrach sa chogadh san Úcráin ach níl aon suim ag an Rúis sa tír seo, a thug Ambasadóir na Rúise chun na hÉireann, Yuri Filatov, le fios in agallamh a chraolfar ar TG4 an tseachtain seo.

Bhí an tAmbasadóir Filatov faoi agallamh ag an iriseoir Kevin Magee don eagrán is déanaí ina shraith Iniúchadh TG4 a chraolfar anocht ar an stáisiún Gaeilge.

“Anois, san am i láthair, níl Éire neodrach i gcomhthéacs na coimhlinte san Úcráin,” a dúirt an tAmbasadóir Filatov.

“Is é sin an fhírinne agus tá a fhios againn é sin.

“I dtéarmaí polaitíochta, tá rialtas na hÉireann ag dul níos mó agus níos mó i dtreo an róil rannpháirtíocht dhíreach a bheith aige sa choimhlint, agus bheadh tionchar aige sin cinnte ar ár gcinntí polaitiúla.”

Dar leis nach bhfuil aon leas míleata ag an Rúis in Éirinn agus dúirt sé freisin: “Níor tugadh sainmhíniú riamh i dtéarmaí míleata ar an gcur chuige atá againn i leith na hÉireann.

“Níorbh é sin an cás riamh, agus ní hé sin an cás faoi láthair ach an oiread, agus ní dóigh liom gurb é sin an cás a bheidh ann amach anseo.”

Nuair a fiafraíodh dó an bagairt dúinn iad longa na Rúise atá amach ó chósta na hÉireann, dúirt sé: “Ní bhíonn muid ag imirt cluichí den chineál sin – níl aon bhagairt ann d’Éirinn ó cibé longa a bhíonn ag dul thar bráid nó a bhíonn cóngarach d’Éirinn.

“Is ceantar é ina mbíonn trácht trom – trácht muirí – agus úsáideann an domhan mór é, longa na Rúise ina measc.

“Bhuel, tá sé dosheachanta mar go bhfuil na cáblaí ansin agus is féidir leat a rá faoi aon long a théann tríd an gceantar, an ceantar seo, go bhfuil siad ag dul os cionn na gcáblaí, ach ní hé sin le rá go bhfuil sé i gceist aon dochar a dhéanamh do na cáblaí sin.”

I measc an eolais eile a thugtar chun solais san eagrán is déanaí den tsraith a bhfuil duaiseanna idirnáisiúnta buaite aici roimhe seo, deir Willie O’Dea, an t-iar-Aire Cosanta, go raibh faisnéis á fáil ag Rialtas na hÉireann ó Aerfhórsa na Breataine, an RAF, agus a seirbhísí faisnéise, faoi ghníomhaíochtaí na Breataine amuigh ónár gcósta féin.

“Tharla sé uair nó dhó nuair ab éigean dúinn teagmháil a dhéanamh leis na daoine cuí sa Rúis, trí ambasáid na Rúise go bunúsach, chun fiosrúcháin a dhéanamh.

“Níl mé ag iarraidh an iomarca a rá faoi, ach fuair muid an intleacht, an t-eolas, ón RAF, ó Intleacht na Breataine mar gheall ar shocrú fada buan atá idir Éire agus an Ríocht Aontaithe.”