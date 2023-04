Airgead mór ar fáil ag réaltaí gailf ach cá bhfuil a gcuid luachanna?

Is é Monopoly an cluiche boird is mó tóir i dteach s’againne. Is aoibhinn leis na páistí é agus is maith liom é mar múineann sé dóibh an bealach le comhaireamh, cad iad na rudaí is féidir agus nach féidir a cheannach. D’éirigh linn Monopoly bunaithe ar chathair na Gaillimhe a cheannach agus feiceann tú na foirgnimh éagsúla agus cén costas a bhaineann leo.

Is iomaí deor atá silte sa teach nuair nach bhfuil pingin fágtha acu agus tá siad as an chluiche. Ach tá ceacht foghlamtha acu. Mar a deir an nath cainte, “ní féidir leat do chíste a bheith agat agus é a ithe”.

Smaoinigh mé air seo agus mé ag éisteacht agus ag léamh faoin díospóireacht mhór atá ag dul ar aghaidh maidir leis na himreoirí gailf atá ag fágáil Chomórtas Gailf an PGA chun imirt leis an chomórtas úr LIV atá urraithe agus á eagrú ón Araib Shádach. Seo tír ina bhfuil polasaithe uafásacha in aghaidh na mban agus an phobail LADTA+.

Dúnmharaíodh an t-iriseoir Jamal Khashoggi as an tír sin agus tá líomhaintí láidre ann go raibh rialtas na hAraibe Sádaí taobh thiar den mharú.

Is léir nár chuir sé sin isteach ná amach ar go leor de na himreoirí gailf mór le rá. Ní bhaineann polaitíocht linn, a deir siad.

Is é Greg Norman atá i gceannas ar an LIV a bhfuil 20 Comórtas PGA buaite aige. Thréig leithéidí Patrick Reed, Bryson de Chambeau, Dustin Thomas, Lee Westwood, Ian Poulter, Sergio Garcia, Graeme McDowell chomh maith le Phil Mickleson an PGA.

Bhain an PGA díoltas amach, ag cur na himreoirí sin ar fionraí óna gcomórtais agus tá cuma an chogaidh chathartha idir an PGA agus LIV faoi láthair. Is é an t-airgead an chúis go bhfuil an méid sin imreoirí ag dul i dtreo an LIV. Tá duaischiste dochreidte ann le $25 milliún ar fáil do gach comórtas, le 48 imreoir ag glacadh páirt ann.

Deirtear go bhfuil Phil Mickleson ag fáil $200,000 chun dul san iomaíocht sna cluichí atá á eagrú ag an LIV. Airgead nach raibh roinnt de na himreoirí is mó in ann diúltú dó cé go bhfuil pócaí lána acu cheana féin.

Rinne siad cinneadh glacadh leis an mhaoiniú ach a bheith dall ar an chonspóid atá ag tarlú ina dtimpeall. Sin a rogha féin ach is mór an trua é.

An ceacht atá le foghlaim anseo ná cosúil le Monopoly, rinne siad rogha ar na rudaí atá siad ag iarraidh a cheannach agus léiríonn sé dúinn cá bhfuil luach a gcuid airgid. Go hiomlán ina bpócaí féin.