Aire: seans go mbeidh €8bn le híoc againn mar gheall ar na spriocanna aeráide

An tAire Aeráide, Comhshaoil is Cumarsáide, Ossian Smyth

Níl an tAire Stáit a bhfuil freagracht air as polasaí aeráide sásta a rá go sroichfidh Éire na spriocanna maidir le hastaíochtaí carbóin faoi 2030.

Agus é ag caint le linn an eagráin is déanaí de Iniúchadh TG4 anocht, sraith iriseoireachta iniúchta an chraoltóra, dúirt an tAire Aeráide, Comhshaoil agus Cumarsáide, Ossian Smyth, go mbeadh fíneálacha suas le €8 mbilliún le híoc ag an tír seo mura mbainfí amach na spriocanna atá leagtha síos.

“Is dúshlán mór é agus nílim cinnte an mbainfimid na spriocanna amach,” a dúirt an tAire Smyth leis an iriseoir Kevin Magee ar an gclár.

“Ach déanfaimid ár ndícheall. Táimid ag caint faoi €8 mbilliún mar phionós. Tá an ceart agat, ach braitheann sé ar an gcostas carbóin sa bhliain 2030 agus níl a fhios againn faoi sin.

“Beidh ar gach duine sa tír an t-airgead sin a íoc muna ndéanaimid na rudaí atá le déanamh chun na hastaíochtaí a laghdú.

“Beidh pionós mór le híoc sa bhliain 2030 muna mbainfimid amach na spriocanna.

“Mar sin bheadh sé níos ciallmhaire airgead a chaitheamh ar na rudaí atá le déanamh chun na hastaíochtaí a laghdú.” Nuair a fiafraíodh den Aire an bhfuil pleananna ann chun breis agus 200,000 bó bainne a chuileáil chun astaíochtaí a laghdú san earnáil feirmeoireachta, dúirt sé dá mbeadh air sin tarlú gur scéim dheonach a bheadh i gceist agus go gcúiteofaí na feirmeoirí.

“Is faoi na feirmeoirí a bheadh sé dá dtarlódh sé sin agus níl aon chinneadh déanta faoi. Ceapaim go bhfuil tuarascáil ag an Aire Talmhaíochta air sin ach sin cinneadh a bheidh air a dhéanamh amach anseo.

“Níl cinneadh déanta ag an rialtas go fóill ar an ábhar sin agus má chinnfear an tréad a laghdú, déanfar sin ar bhonn roghnach agus deonach,” arsa an tAire Smyth.

Déanfar iniúchadh sa chlár ar thionchar an athraithe aeráide in Éirinn, an ghéarchéim is mó atá roimh an gcine daonna sa 21ú haois. Chuaigh déantóirí an chláir ar fud na tíre chun na rioscaí ollmhóra sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíochta atá romhainn a fháil amach idir chreimeadh cósta, chailliúint speiceas nádúrtha dúchasach agus phatrúin aimsire nach féidir a thuar.

Beidh an clár á chraoladh sna sála ar bháisteach throm i dTrá Lí a rinne dochar d’ionad siopadóireachta, pictiúrlann agus linn snámha sa bhaile. Dúirt príomhfheidhmeannach na Comhairle Contae Moira Murrell nár thit báisteach chomh trom riamh sa bhaile Ciarraíoch agus tá saineolaithe aimsire ag rá go bhfuil an baol ann go mbeadh ócáidí aimsire mar sin ag tarlú níos minice san am atá le teacht.

Dúirt Mary Frances Rochford, Bainisteoir Cláir sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, go raibh méadú tagtha ar Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa na hÉireann le blianta beaga anuas.