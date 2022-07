Agus Pat Spillane éirithe as, cé atá ag dul a thabhairt an tsiamsaíocht dúinn, a chairde?

Pat Spillane ag imirt do Chiarraí in 1986

Pat ar an Sunday Game le, ón chlé, Colm O'Rourke, Joe Brolly agus, ar dheis, an láitheoir Michael Lyster

Tá Pat Spillane ag fágaint an Sunday Game agus nílim sásta! Tá’s agam go bhfuil daoine ar dhá thaobh an chlaí nuair a thagann sé go Pat, nó an bhfuil i ndáiríre?

An é Pat an duine a gcasann daoine air nuair nach bhfuil rudaí ag dul go maith dá bhfoireann agus tá duine uainn leis an milleán a chrochadh air? Tá píosaí den bhfírinne le fáil i ngach áit is dócha.

Nuair atá duine ar nós Phat ar an bpainéal agat agus an méid atá bainte amach aige ar pháirc na peile, is deacair gan ceann a thabhairt dó. Ocht mbonn uile-Éireann agus naoi ngradam All-Star, ach ar shlí ní haon mhaith na hardmholtaí ar fad agus tú ar an Sunday Game muna bhfuil tú in ann thú fhéin a chur i láthair i gceart – agus seo an áit a sheas Pat amach ón slua.

Tá na gradaim aige agus an teacht i láthair agus thar aon rud eile bhí sé in ann é fhéin a chur isteach i lár an aonaigh. Bhí an fhéith chéanna ag Joe Brolly, an bheirt acu chomh maith le chéile ach i slite difriúla.

Tá an ‘cute hoorism’ ag Pat más ea agus tá sé go láidir ann agus is féidir ana-chuid bóithre a thaisteal ar an dticéad sin. Seans go bhfuil ‘sórt’ cur amach agam air seo. Deineann daoine dearúd chomh maith gur múinteoir a bhí ann agus níl aon dabht ach gur cabhraigh sé sin leis. Mar tá’s againn ar fad conas a oibríonn an Sunday Game, sea tá cluiche beo ann ach is siamsaíocht an chuid eile. Bhuel sin mar a bhíodh, tá cuid don tsiamsaíocht ag leá le tamall do bhlianta agus le Pat ag imeacht anois ní fios cad a bheidh fágtha agus is trua sin.

Mar ar shlí is anailísí gach duine againn agus sin ceann dos na rudaí a thugann le chéile sinn. Tá tuairim ag gach éinne agus gach éinne i gceart i gcónaí mar is eol dúinn!

Tá an post seo athraithe le teacht na meán sóisialta. Deintear anailísiú anois ar na hanailísithe agus gach a mbíonn á rá acu. Tá nach mór fiche bliain ann ó d’úsáid Pat an téarma ‘puke football’ agus dá mbeadh na meáin shóisialta ann fé mar atá inniu, ana-sheas go mbeadh leath Thír Eoghan tar éis filleadh ar Chiarraí theas ag lorg Phat! Ghaibh sé leithscéal as an ráiteas sin roinnt blianta ó shin is dóigh liom.

Tá 30 bliain tugtha ag Pat ar an Sunday Game, dá bhrí sin tá an t-achar céanna ann ó d’imir sé le Ciarraí. Chríochnaigh sé an bhliain roimh ré in 1991. Is cuimhin liom nuair a thosnaigh sé, ba rud mór dúinn é i gCiarraí daoine dár laochra a bheith ar an scáileán. Bead i dTír Eoghain i gcomhair Fhleadh Uladh i ceann coicíse agus caithfidh mé ceist a chur an mbeidh uaigneas orthu? Seans go bhfuil an freagra ar eolas againn!

Ceist anois agam oraibh, cé a thógfaidh a áit? Dein dearúd ar na gradaim ar fad a bhain Pat amach – an bhfuil iar-imreoir sa tír a bhfuil in ann é nó í fhéin a chur i láthair ar nós Phat agus a bheadh in ann tuairim a thabhairt nuair is gá agus ná beidh daoine sásta leis nó an fód a sheasamh nuair atá daoine eile ag ligint na maidí le sruth?

Tá siamsaíocht uainn a chairde, ach cé a thabharfaidh dúinn é?