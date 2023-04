Ag titim i ngrá leis an Ghaeilge ar Lá Fhéile Vailintín

Ní an grá rómánsúil atá i gceist, ach grá i bhfad Éireann níos tábhachtaí – grá don teanga!

Is í an t-údar Gráinne Ní Mhórdha a chruthaigh an suíomh chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga labhartha sa saol laethúil.

Is as Cluain Eois i gContae Mhuineacháin Gráinne, ach tá cónaí uirthi i dTiobraid Árann faoi láthair. Tá sí ina múinteoir Gaeilge le breis agus fiche bliain, agus le déanaí scríobh sí a céad úrscéal i nGaeilge dar teideal Bród.

Dúirt Gráinne gurb é an ‘21 Day Challenge’ an príomhchúrsa ar an suíomh.

“Leanfaidh na seisiúin ar aghaidh timpeall leathuair an chloig agus tá an bhéim ar an nGaeilge labhartha go hiomlán i ndáiríre,” a dúirt Gráinne le Seachtain.

“Ag deireadh gach seisiúin, beidh dúshlán ag daoine deis a thabhairt cad atá foghlamtha i rith an tseisiúin agus é a úsáid agus é a chur i bhfeidhm.

“Céim ar chéim, sin é an rud is dóighe. Beidh daoine in ann an Ghaeilge a úsáid níos minice agus ina saol laethúil.”

Dúirt Gráinne go bhfáiltíonn Gaeilge le Grá roimh bhotúin mar sin an dóigh le foghlaim.

“Bíonn brú ar na mic léinn agus na daltaí mar i gcónaí bíonn scrúduithe ag teacht agus bíonn brú ar mhúinteoirí freisin mar ní féidir leo an bhéim iomlán a chur ar an nGaeilge labhartha mar go bhfuil siad faoi bhrú curaclam a chríochnú.

“Sin é an fáth go bhfuil Gaeilge le Grá ann agus beidh fáilte roimh bhotúin, fáilte roimh iarrachtaí.

“Tá i bhfad níos mó Gaeilge ag daoine ná mar a cheapann siad.

“Is é an phríomhaidhm, má tá duine amháin sa teach ag déanamh an chúrsa beidh siad in ann an Ghaeilge a chur chun cinn ina dtithe féin,” a dúirt Gráinne.

Míníonn Gráinne go mbeidh rang ar siúl gach lá, beidh sé ar líne agus is féidir é a dhéanamh ag am ar bith.

“Is féidir le daoine nach bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge roimhe seo é a dhéanamh,” a dúirt sí.

“Seans nach bhfaighidh tú gach rud sna seisiúin mura bhfuil staidéar déanta agat ar an nGaeilge cheana ach is féidir leat é a chur chun cinn agus is féidir leat an seisiún a dhéanamh arís.”

Leis an suíomh idirlín, beidh pobal Gaeilge le Grá ann ionas gur féidir le daoine teacht le chéile ar line.

“Más rud é má dhéanann tú an cúrsa agus b’fhéidir go bhfuil tú ar an seachtú lá, tá a fhios agat go bhfuil gach duine eile ar an seachtú lá, táimid go léir ar an lá céanna,” a dúirt Gráinne. Is féidir gach eolas faoin suíomh idirlín a fháil ag www.gaeilgelegra.com.

Má tá suim agat i leabhar taitneamhach éadrom Ghráinne, Bród, tá sí ar fáil i siopaí leabhar ar fud na tíre agus ar líne lena n-áirítear An Siopa Leabhar i mBaile Átha Cliath, An Ceathrú Póilí i mBéal Feirste, Cló Iar-Chonnacht i gConamara agus ar shuíomh idirlín An Siopa Leabhar ar €12.50.