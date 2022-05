Ag surfáil na teanga: Comhlacht tonnmharcaíochta Gaeilge ar ais linn

Tá an-tóir ar scoil surfála Ghaeilge atá tar éis tosú arís don samhradh an tseachtain seo.

Ghlac Tonn Nua a gcéad chustaiméirí Dé Domhnaigh agus deir an t-úinéir Declan O’Connor go bhfuil an-rachairt air cheana féin.

Oibríonn an comhlacht tonnmharcaíochta ar thrá gar don Eachléim i nGaeltacht Mhaigh Eo – agus cuireann sé fáilte roimh óg agus aosta.

“An duine is sine a bhí agam bhí sé ceapaim 75 – ar an gceacht céanna bhí a gharmhac a bhí sé bliana d’aois. Bhain an seanfhear an-sult as – bhí sé an-ghreannmhar mar ba é an duine deireanach le teacht as an uisce!” a dúirt Declan.

“Tagann ana-chuid daoine chuig na ceachtanna – fiú muna bhfuil tú ábalta seasamh ar an gclár agus má luíonn tú síos, tá na mothúcháin sin dochreidte.”

Glactar na ranganna ar thrá Glais ar imeall an Atlantaigh. “Tá sé síos cóngarach go leor do Chuan an Fhóid Duibh agus níl sé i bhfad ó Ghaeltacht na hEachléime,” a dúirt Declan.

“Uaireanta déanaim ceacht go hiomlán as Gaeilge agus amannaí eile caithim isteach focail Ghaeilge, go háirithe na hainmneacha éagsúla ar an gclár, na rudaí beaga.

“Amannaí eile faighim teachtaireacht ó thuismitheoir go bhfuil an páiste ag iarraidh a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil.

“Ar ndóigh, braitheann sé ar an ngrúpa.”

Bhí an-rachairt ar na ranganna tonnmharcaíochta i rith na paindéime.

“Má tá an aimsir deas, tagann na daoine chuig an trá,” a dúirt Declan.

“Le dhá bhliain anuas tá an trá agus an áit seo plódaithe le daoine.

“Bhí sé díreach mar an gcéanna gach áit timpeall na tíre. De ghnáth bím féin ansin le mo rang agus sin é. Anuraidh bhí sé cosúil le trá sa Spáinn!

“Is aoibhinn liom an GoPro a thabhairt amach liom ar an uisce – tá na dathanna timpeall na háite seo dochreidte.”

Bhunaigh Declan Tonn Nua in 2019 tar éis dó bheith ag obair i gColáiste Uisce ó 2013.

Thosaigh an Ciarraíoch ag surfáil ag 10 mbliana d’aois.

Agus deir fear Thrá Lí nach bhfuil sé in ann a rá cad é an áit is áille – Maigh Eo nó a chontae dúchais.

“Is aoibhinn liom an áit seo agus is aoibhinn liom Ciarraí – má deirim gur Maigh Eo an áit is fearr beidh mo mháthair do mo mharú!”