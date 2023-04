Ag súil go mór le paráid Lá ’le Pádraig san ardchathair ar lá breithe an fhir óig...

Tá Lá ’le Padraig chugainn, tá cuid mhaith daoine críochnaithe ag obair tráthnóna inniu don ndeireadh seachtaine. Díreach ag an am ceart do dhaoine.

Tá nach mór trí mhí ann ón Nollaig agus briseadh de shórt éigin ag teastáil. Bead fhéin ag obair don gcéad uair ar Lá ’le Pádraig i mbliana ar an bparáid le RTÉ agus táim ag súil go mór leis.

Lá mór is ea an lá seo inár dtig mar seo lá breithe an fhir óig. Beidh sé naoi! Ní mó ná sásta a bhí sé nuair a chuala sé go mbeinn ag obair, ach bhíos ag rá leis go mbeadh lá iontach againn san ardchathair agus bainfidh sé sult as an bparáid agus gach a bhaineann léi. Lá speisialta é seo le bheith i mBaile Átha Cliath, an lá go mbíonn an domhan mór ag féachaint orainn.

Chaitheas fhéin an cheist a chur i rith na seachtaine – canathaobh an 17ú do Mhárta? Lá breithe an fhir seo nó cad é? A mhalairt ar fad atá ann, seo dáta a bháis timpeall na bliana 461, ach níor thosnaigh aon sórt ceiliúrtha go dtí’n 17ú haois agus ceiliúradh theacht na Críostaíochta a bhí i gceist gan dabht.

Tá an chuid san imithe le tamall cé go mbíodh agus tá fós Aifreann ana-thábhachtach ar an lá. An rud ar fad dírithe nach mór anois ar a bheith Gaelach.

Is mó sórt Gaelachais atá ann agus nuair a thagann sé go Naomh Pádraig is linn ar fad é. Glas agus Oráiste, ach ní fheiceann muid puinn don dtaobh Oráisteach. Nó b’fhéidir go mbíonn ceiliúradh millteach acu agus nár tháinig an scéal sin chugam go fóill, ach táim cinnte go mbeadh sé cloiste agam ag an bpointe seo dem’ shaol. Is Críostaithe sinn ar fad.

B’fhéidir go gcuireann sé isteach orthu go bhfeictear é chomh mór sin ar an dtaobh eile? Dheas liom an cheist sin a chur uair éigin orthu.

Níor chuir na gnéithe sin isteach orainn nuair a bhíomar óg, bhíomar in ann an Carghas a bhriseadh ar an lá seo agus níos mó uaireanta ná eile tháinig deireadh leis ar an lá seo chomh maith – níl a fhios agam an bhfuil sibh cosúil liomsa?

Is minic go rachadh daoine ag ól an lá seo agus an deoch caite san aer don gCarghas agus an chéad rud eile spraoi lá mór na nGael agus breoiteacht óil an lá dár gcionn agus amach leo aríst.

Mór an obair nár thóg Íosa briseadh agus é 40 lá sa bhfásach – b’fhéidir go mbeadh an tuáille caite isteach aige! Gan dabht bheadh air fanacht nach mór 500 bliain le teacht Pádraig!

Lá mór anseo gan dabht, ach domsa ar shlí is iontach an lá atá ann dos na Gaeil timpeall na cruinne. Toisc go bhfuil clann agus cairde agam scaipthe an domhain mhóir agam. Go mórmhór siar sna blianta nuair ná bíodh daoine in ann teacht abhaile. Seo an lá ba thábhachtaí sa bhliain dóibh siúd.

Bain sult as pé áit ina bhfuil tú. Beidh daoine ag rá leat gur lá iontach atá ann a bheith Gaelach, abair leo go ndeirimid é sin gach lá!