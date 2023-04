Ag dul siar ar bhóithrín na smaointe le Wimbledon

Is cuimhin liom i gcónaí tús chomórtas leadóige Wimbledon. Bhíodh laethanta saoire an tsamhraidh faighte agam agus bhíodh seachtainí fada amach romhainn gan scoil ná mórán le déanamh.

Sin an t-am den saol nuair a deirtí leat dul amach agus spraoi éigin a aimsiú, seachas na tuismitheoirí a bheith faoi bhrú mar a bhíonn anois teacht ar shiamsaíocht dona bpáistí. Dá mbeadh sé de dhánaíocht agat a rá go raibh leadrán ort, bhuel, bhíodh neart le glanadh agus ceol le cleachtadh. Ní dúirt tú an dara huair é.

Bhíodh sé de nós againn mar pháistí – mé féin agus mo bheirt deartháir – dul amach agus ár gcomórtas Wimbledon féin a dhéanamh sa ghairdín bheag in aice lenár dteach.

Chuireadh muid dhá chathaoir amach agus rópa idir na cathaoireacha mar eangach agus bhíodh cúpla raicéad leadóige saor ceannaithe sa siopa áitiúil le liathróidí leadóige don eachtra mhór.

Chaitheadh muid an mhaidin ag féachaint ar na cluichí. Ba iad André Agassi, Pete Sampras, Borris Becker, Stefan Edberg, Steffi Graf agus Martina Navrátilová a bhíodh i réim agus nuair a bhíodh na cluichí feicthe againn, amach linn ag cleachtadh nó ag déanamh ár Wimbledon féin sa ghairdín.

Thógadh muid amach an dréimire ón gharáiste agus roinneadh muid jab an réiteora eadrainn. Bhíodh an réiteoireacht claonta. Bhíodh sé uilig ag brath ar cé chomh mór is a bhí tú le cén siblín an lá sin agus d’fhaigheadh an siblín sin na cinntí fabhracha.

D’imríodh muid cluichí ar feadh cúpla uair an chloig gach lá, ag tógáil sosanna do Miwadi mar go mbíodh sé chomh te sin. Seans maith nach raibh ach bhíodh an chuma air i gcónaí go raibh sé te i Wimbledon agus bhí orainn aithris a dhéanamh air sin.

Bhíodh ár gcomórtais sa ghairdín chomh tábhachtach is a bhí ag Steffi Graf nó André Agassi ach de ghnáth, ní labhraíodh muid lena chéile ar feadh píosa tar éis an chluiche mar nár ghlac muid leis an toradh.

Thosaigh Wimbledon na bliana seo Dé Luain agus ar feadh coicíse, beidh páistí ar fud an domhain ag féachaint air agus ag iarraidh aithris a dhéanamh ar a laochra.

Seans maith i gceann deich mbliana go bhfeicfidh muid iad ag imirt tar éis spreagadh ó leithéidí Emma Raducanu nó Rafael Nadal. Beidh na himreoirí leadóige is fearr ar domhan ann agus gan dabht, feicfear leadóg den scoth.

Níor mhair mo shlí mhaireachtála mar imreoir leadóige i bhfad níos mó ná an choicís sin gach samhradh ach chuir an tréimhse ár gcuid samhlaíochta ag obair. Rud a bhíonn i gcónaí tábhachtach is cuma cén aois thú. Bainigí sult as!