Ag dúil le sár-choimhlint idir an Mhí agus Ciarraí

Is cuimhin liom go maith an lá a fuair an Mhí greadadh sna babhtaí cáilithe i gCraobh TG4. Bhí mé ar an taobhlíne mar láithreoir le TG4 nuair a d’aimsigh Corcaigh 7-22 in aghaidh 0-3 i gcluiche thar a bheith aontaobhach in 2015.

Bhí Corcaigh ag lorg a gcúigiú Comórtas Craoibhe as a chéile, rud a d’éirigh leo a dhéanamh an bhliain sin. Gan dabht, is iad Corcaigh an fhoireann is fearr atá feicthe agam. Bhí an Mhí brúite agus chomh díomách ina dhiaidh. Drochlaethanta do pheil sa chontae.

Nuair a cuireadh ceist ar Eamonn Murray a bhí lárnach i ndul chun cinn sa chontae faoi aois, dhiúltaigh sé an post mar bhainisteoir. Ach níor stopadh na ceisteanna agus shocraigh sé an jab a dhéanamh ar feadh píosa agus ansin, thosaigh an chraic.

Ní raibh aon duine ag iarraidh imirt don Mhí nuair a fuair sé an jab in 2017. Bhí lagmhisneach ar go leor imreoirí, ní raibh an córas ná struchtúr go maith roimhe agus bhí ar Murray plámás a dhéanamh chun imreoirí a mhealladh ar ais.

In 2015, ba í Vikki Wall a fuair an trí chúilín in aghaidh Chorcaí. Ar an fhoireann léi an lá sin bhí leithéidí Monica McGuirk, Shauna Ennis agus Megan Thynne. Is ait an mac an saol é agus féach ar an athrú dochreidte atá tagtha ar pheil na Mí idir sin agus seo.

D’éirigh leo Sraith a Dó agus a hAon a bhaint chomh maith le Craobh Idirmheánach agus Sinsear na hÉireann. Dé Domhnaigh, déanfaidh siad iarracht cur leis an scéal sin arís agus Craobh Uile-Éireann a bhaint den dara huair as a chéile.

Den chéad uair le 19 mbliana, níl Corcaigh ná Áth Cliath sa chluiche ceannais. Is iad Ciarraí atá ag seasamh ina n-aghaidh agus ba chóir go mbeadh an- choimhlint ann.

D’éirigh leis an Mhí an lámh in uachtar a fháil ar Ghaillimh sa bhabhta ceathrú ceannais agus ar Dhún na nGall i mbabhta leathcheannais le dhá chúilín, le Emma Duggan ag aimsiú na scóranna cinniúnacha chun an lá a thabhairt dá foireann.

Níl an Mhí ag imirt chomh maith sin i mbliana ach tá siad ag fáil dóigh chun buachaint. Léiríonn siad cinnireacht nuair is gá agus airím go bhfuil siad cosúil le hiománaithe fir Luimnigh. Tá siad ag déanamh a ndóthain chun buachaint ach an bhfeicfidh muid an taispeántas is fearr uathu ar an ardán is mó Dé Domhnaigh?

Seo an chéad chluiche ceannais ag Ciarraí ó 2012 agus arís theip orthu ag lámha Chorcaí. Ba é 1993 an uair dheireanach a bhuaigh siad Corn Bhreandáin Uí Mháirtín agus bhí siad ina gcinnirí sa chomórtas ag an am, ag buachaint naoi gCraobh na hÉireann as a chéile idir 1982-1990. Roimhe seo, bhí go leor ag brath ar Louise Ní Mhuircheartaigh a bhí ag imirt sa chluiche ceannais sin in 2012 agus cé go raibh ról an-lárnach aici ar an fhoireann, ní siad ag brath an méid agus a bhí uirthi.

Le dhá chluiche anuas, tá ocht gcúl faighte ag Ciarraí agus ní hionadh é go gcaithfidh an Mhí a bheith an-airdeallach anseo. Sa bhabhta leathcheannais, bhuail siad Maigh Eo 4-10 le 0-13 le Síofra O’Shea ag aimsiú dhá chúl, agus Aishling O’Connell agus Paris McCarthy ag fáil an dá cheann eile. Sa bhabhta ceathrú ceannais i gcoinne Ard Mhacha, d’aimsigh siad 4-12 le Louise Ní Mhuircheartaigh maorga le 2-6 agus na cúil eile ag teacht ó Niamh Carmody agus Síofra O’Shea.

Mar is iondúil is iad an chosaint a bhuann an cluiche leis na tosaithe ag cinntiú an scóir. Más féidir leis an Mhí na cúil a stopadh, silím go mbeidh an bua acu. Ach caithfidh feabhas mór teacht ar a dtaispeántais go dtí seo.