Acht Gaeilge ‘inniu’ tar éis do 17,000 Gael siúl ar son a gceart

Laethanta beaga tar éis an mhórshiúil agóide ar son cearta Gaeilge is mó le glúin, tá sé de rún ag rialtas na Breataine reachtaíocht teanga agus cultúir a chur i láthair in Westminster maidin inniu.

Ghlac tuairim agus 17,000 páirt i bparáid an Lae Dheirg i mBéal Feirste ar an Satharn chun aird a tharraingt ar mhoilleadóireacht agus tarraingt cos rialtas na Breataine ar an ngealltanas a tugadh i gComhaontú Chill Rimhinn in 2006 go mbeadh Acht Gaeilge i dTuaisceart Éireann.

Cé go bhfuil scéal faighte ag an Dream Dearg, eagraithe mhórshiúl an tSathairn, go bhfuil reachtaíocht le cur os comhair Theach na dTeachtaí an tseachtain seo, dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin ar son an fheachtais nach raibh aon eolas cinnte faighte acu faoin scéal ó rialtas na Breataine.

“Bhí páirtithe eile i dteagmháil linn ag rá linn gur chuala siad go raibh rud ag tarlú an tseachtain seo,” arsa Ciarán le Seachtain. “Táimid cúramach bheith ró-fháilteach roimhe, cé go n-aithnímid gur dul chun cinn a bheadh ann.”

Thug sé le fios go raibh siad ag súil go mbeadh clásail sa reachtaíocht seo a raibh siad ag brú go leanúnach ar feadh bliana a thabharfadh cumhacht do Stat-Rúnaí an Tuaiscirt cinntí a ghlacadh ar nós Coimisinéir Gaeilge a cheapadh sa chás nach raibh an Feidhmeannas ag feidhmiú.

“Níl a fhios ag éinne cén uair a bheidh an Feidhmeannas ag feidhmiú arís,” a dúirt sé.

Mar bharr air sin, dhearbhaigh sé nach mbeadh i gceist leis an gcloch mhíle seo a bhaint amach ach “dul chun cinn”.

“Fiú má thagann an bille chun tosaigh is má reachtaítear de réir mar atá geallta, ní seo an pointe deiridh.

“Sa Bhreatain Bheag, mar shampla, tá siad ar an cheathrú píosa reachtaíochta teanga.

“Bíonn gá le measúnú is féachaint an bhfuil míreanna ag obair nó nach bhfuil.”

Tháinig daoine ó gach cearn den tír don mhórshiúl agus tháinig duine de bhunaitheoirí an Dreama Dheirg, Tomaí Rua Ó Conghaile, ón mBruiséil chun a bheith mar fhear an tí le linn an chur i láthair ón ardán ag Halla na Cathrach.

Os a chomhair bhí glúin na nGaelscoileanna agus a dtuismitheoirí agus iad glórach áthasach agus neamhleithscéalach faoi bheith ‘dearg le fearg’ faoin easpa cearta teanga i bpríomhchathair an Tuaiscirt.

Dúirt Conchúr Ó Muadaigh ón Dream Dhearg leis an slua: “Tá ár dteachtaireacht soiléir agus cruinn. Tá sé in am do rialtas na Breataine, don DUP agus dreamanna eile atá i gcumhacht deireadh a chur lena gcros fhadbhunaithe agus lena mbac leanúnach ar chearta teanga.

“Ní fhanfaidh muid a thuilleadh ar na cearta teanga sin atá i bhfeidhm ar fud na n-oileán sin cheana féin.”

Má thugtar isteach an reachtaíocht atá geallta an tseachtain seo, is léir freisin go ndéanfaidh an DUP agus comhghuaillithe leo troid fhíochmhar chun pé fiúntas atá ann a chur ó mhaith.

Thug Mac Giolla Bhéin le fios go mbeadh an Dream Dearg i dteagmháil rialta le páirtithe ar nós an SDLP, Alliance, Plaid Cymru, an SNP agus an Lucht Oibre chun dul chun cinn na reachtaíochta a fhiosrú agus a phlé.