Abair amach é – eagrán nua seolta de leabhar beag ceoil ar díoladh 700,000 cóip dó

Seoladh an leabhar ag ócáid an-speisialta a bhí ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste mar chuid de cheiliúradh Fhleadh Feirste ag an deireadh seachtaine. Meastar gur díoladh 700,000 de Abair Amhrán in imeacht na mblianta.

Tá an leabhar cáiliúil lán d’amhráin thraidisiúnta na Gaeilge, agus bheadh cuimhní ag cuid mhór daoine a bhíodh ag foghlaim na n-amhrán, go háirithe b’fhéidir ar scoil nó ar choláistí samhraidh sa Ghaeltacht, ar an leabhar seo.

Rinne an t-eagarthóir Marcas Ó Murchú cur síos ar an rath a bhí ar an leabhar le 60 bliain anuas agus labhair Marcas faoi na buntáistí a bhaineann leis an eagrán nua.

Tá cáil ar Mharcas i saol an cheoil, go háirithe mar sheinnteoir cumasach na feadóige móire chomh maith le tionscnóir ollmhór na Gaeilge.

Bhí an áit dubh le daoine nuair a roinn Marcas go bhfuil níos mó véarsaí curtha le roinnt de na hamhráin san eagrán seo agus tá eolas faoi na cumadóirí agus na húdair san áireamh sa leabhar nua.

Bhí an ceoltóir Caoimhe Ní Chathail mar bhean an tí don ócáid agus sheinn Piaras Ó Lorcáin, as Crois Mhig Lionnáin i gContae Ard Mhacha, atá ina bhuaiteoir duaiseanna amhránaíochta, chomh maith le Róise Ní Mhurchú, buaiteoir Chorn Sheáin Mhic Aindreasa, a chan roinnt amhrán.

Ócáid speisialta a bhí ann mar canadh amhráin ón leabhar, agus bhí an slua ag canadh freisin.

Ag caint le Seachtain, dúirt an t-eagarthóir Marcas: “Bhí níos mó na céad amhrán sa leabhar agus tá 60 bliain ann ó rinneadh é.

“An rud a rinne mé féin, fuair mé na véarsaí briste agus chuir mé na véarsaí briste leis na hamhráin in áiteanna a bhféadfainn.

“Mar shampla, chuir mé véarsaí leo - in áit a bheadh ceithre véarsaí, anois tá seacht véarsaí ann.

“Ar eagla go gcaillfí na véarsaí, chuir mé na véarsaí briste isteach chomh maith le heolas faoi na filí, cuid acu as Tír Chonaill, cuid acu as áiteanna eile, sa dóigh is go mbeadh páistí scoile in ann eolas a bhailiú agus a lorg faoi na filí, na cumadóirí agus na hamhránaithe agus cá raibh cónaí orthu agus an tréimhse stairiúil agus caidé a bhí ag dul ar riamh sa tír.

“Beidh an múinteoir in ann comhthéacs an amhráin a thabhairt agus beidh nótaí ag cúl an leabhair chun é sin a dhéanamh.”

Ar eagarthóireacht an leabhair, dúirt Marcas: “Ba mhór an pléisiúr é domhsa leis an fhírinne a rá, bhain mé an-sult as.”

Spreag Marcas an lucht féachana chun amhráin a fhoghlaim ón leabhar agus na hamhráin a mhúineadh go háirithe do na glúine nua.

Tá an leabhar ar fáil i siopa Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, An Ceathrú Póilí sa Chultúrlann i mBéal Feirste agus beidh sé ar fáil amach anseo ó Chomhaltas Uladh nuair a thagann an chéad stoc eile amach.

Is féile mhóréilimh bhliantúil í Fleadh Feirste sa Cheathrú Ghaeltachta in iarthar Bhéal Feirste a dhéanann ceiliúradh ar an Ghaeilge.