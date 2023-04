€80,000 do Anna le cóir leighis ailse a fháil i Meicsiceo

D’éirigh le feachtas tiomsaithe airgid a thosaigh a hiníon Róise ar líne breis agus €80,000 a bhailiú laistigh de dheich lá chun costais a bhaineann leis an chóir leighis agus taisteal go dtí an clinic a íoc.

Agus í ag caint in agallamh le Michelle Nic Grianna ar an chlár Barrscéalta ar RTÉ RnaG, dúirt Anna, a bhfuil aithne uirthi mar gheall ar an obair atá déanta aici i dtionscal scannánaíochta na Gaeilge, go raibh “ler mór rudaí” ar mhaith léi a déanamh ina saol go fóill.

“Táim ag iarraidh maireachtáil bliantaí fada. Ní raibh seo mar pháirt de mo phlean, tá lear mór rudaí beaga agus rudaí móra gur mhaith liom déanamh go fóill,” a dúirt Anna.

Thuig sí go maith, a dúirt sí, go bhféadfadh sé tarlú nach n-oibreodh an chóir leighis seo di ach thuig sí freisin go raibh sé tar éis oibriú do a lán daoine eile.

Mhínigh Anna go raibh sí ag troid leis an ailse ar feadh dhá bhliain ón am ar thug sí faoi deara go raibh rud éigin as alt.

Níos túisce i mbliana, chríochnaigh sí a cóir leighis agus bhí a dochtúirí sásta go raibh sí ar bhóthar a leasa ach, trí seachtaine ó shin, fuair sí scéal go raibh an galar ar ais agus nach raibh mórán a bhféadfadh dochtúirí a dhéanamh di.

Thosaigh sí féin agus a gaolta ag déanamh taighde ansin chun teacht ar bhealaí leighis eile agus sa deireadh shocraigh sí ar an chlinic in Cancún Mheicsiceo, áit a dtairgítear go leor cóireálacha faoi aon díon amháin.

