700 iomaitheoir agus na mílte ag bailiú d’Oireachtas na Samhna

Kneecap ag an Oireachtas in 2018

An boscadóir Pádraig Ó Sé agus an grúpa Polca 4 beo beathach ar stáitse Chlub na Féile le linn Fhéile an Oireachtais in 2018

Cuirfear tús leis an gcéad reáchtáil bheo den fhéile san iarnóin inniu nuair a dhéanfaidh Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers an oscailt oifigiúil ar an bhféile cúig lá i mBálseomra Óstán Ghleann an Iolair i gCill Airne, 125 bliain ón uair a tionóladh an tOireachtas den chéad uair in 1897 i mBaile Átha Cliath.

Beidh amhránaithe sean-nóis, rinceoirí, scéalaithe, lucht lúibíní agus agallamh beirte agus amhrán saothair, idir óg agus aosta, mar aon le teaghlaigh, lucht tacaíochta agus treibh uile na teanga ag tabhairt a n-aghaidh ar Chill Airne as seo go dtí an Domhnach.

Ach sula dtosaíonn na comórtais, beidh dhá mhórócáid inniu a thabharfaidh le chéile plúr na scríbhneoirí le haghaidh bhronnadh na nDuaiseanna Liteartha tar éis oscailt oifigiúil an Oireachtais, agus níos déanaí beidh na réaltaí teilifíse agus raidió gléasta ina ngúnaí manglaim agus cultacha snasta ag tabhairt an cairpéad dearg orthu féin do bhronnadh na nGradam Cumarsáide.

Ní fios cé a bhuafaidh aon duais seachas ceann amháin nó tá sé fógartha go mbronnfar Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais ar Mhártan Ó Ciardha, iar-eagraí spóirt RTÉ RnaG agus duine a thuairiscigh ó chluichí ceannais na hÉireann agus ó na Cluichí Oilimpeacha agus Coirn an Domhain le blianta fada ar chúl an mhaidhc.

Tá lóistín iomlán an bhaile díolta amach don fhéile, a thug Louise Nic Daibhéid ó fhoireann an Oireachtais le fios do Seachtain.

Ní beag an méid sin nuair a chuirtear san áireamh gurb é Cill Airne príomhbhaile turasóireachta na tíre ón am ar thug Banríon Victoria na Breataine cuairt air in 1861.

Ina dhiaidh sin thug sí ‘scáil Neimhe’ ar an mbaile cois Loch Léin faoi scáth Chorrán Tuathail agus na gCruach Dubh.

Thart ar 700 iomaitheoir atá san áireamh do réimse leathan comórtas, líon atá ionchurtha le heagráin den Oireachtas roimh an bpaindéim. “Ní raibh a fhios againn i bhfírinne cé mhéid a chuirfeadh isteach ar na comórtais,” a dúirt Louise. “Ní raibh a fhios againn an mbeadh daoine buartha faoi chúrsaí Covid agus a leithéid is go mbeadh drogall orthu teacht mar gheall air sin.”

Tá roinnt comórtas agus níos mó iomaitheoirí ann agus roinnt eile gan an oiread agus a bhíodh – ach sin an thuas seal, thíos seal a tharlaíonn ag an Oireachtas ó bhliain go bliain.

Ceithre dhuine dhéag a bheidh san iomaíocht do Chorn Uí Riada, buaic-chomórtas amhránaíochta ar an sean-nós an Oireachtais, an t-aon chomórtas a thuilleann bonn óir don bhuaiteoir, agus go leor iar-bhuaiteoirí ina measc.

Athrú a bheidh ann i mbliana thar blianta eile ná go mbeidh duais á bronnadh don té a chríochnaíonn sa tríú háit i ngach comórtas. “Seo aitheantas ar an ócáid atá ann, go bhfuil an 125 bliain ann ó céad-tionóladh an tOireachtas,” a dúirt Louise.

Trasna na teorann i Múscraí, an Ghaeltacht is giorra do shuíomh an Oireachtais, tá páistí scoile i scoileanna éagsúla an cheantair – Cúil Aodha/Barr d’Ínse, Béal Átha an Ghaorthaidh, Baile Bhuirne/Baile Mhic Íre, Ré na nDoirí agus Cill na Martra – tar éis a bheith ag cleachtadh ar feadh roinnt seachtainí chun a bheith ullamh don Oireachtas.

Le tacaíocht ó Chomharchumann Forbartha Mhúscraí atá i mbun an Phlean Teanga sa cheantar, tá daoine sár-oilte sna comórtais éagsúla agus go leor duaiseanna buaite acu tar éis a bheith ag cabhrú leis an nglúin óg do na comórtais éagsúla agus tá 37 iontráil ó scoileanna Mhúscraí sna comórtais.

Bhí imeachtaí ar bun i rith na seachtaine seo caite a thug deis do na hiomaitheoirí ar fad a scéalta a insint, a n-amhráin a chanadh, nó a lúibíní agus agallaimh bheirte a chur i láthair.

Ní comórtais amháin a mheallann na sluaite go dtí an tOireachtas ach na himeachtaí ar fad le cois – idir sheónna aonair a bheidh ar an ardán mar aon le seimineáir, seoltaí leabhar, céad léirithe scannán agus clár teilifíse, agus Aonach an Oireachtais ag a mbíonn comhlachtaí agus comharchumainn ag cur taispeántais ar fáil faoina gcuid tairgí agus a bpobail.

Beidh eolas iomlán faoi na himeachtaí sin ar fad ar chlár na féile a bheidh ar fáil i gCill Airne agus ar shuíomh an Oireachtais, www.antoireachtas.ie.

Mura féidir leat teacht go Cill Airne, tiocfaidh an fhéile chomh fada leat a bhuíochas don iliomad clár ar TG4 agus ar RTÉ RnaG gan trácht ar na meáin shóisialta áit a mbeidh an haisclib #OnaS2022.

Den chéad uair riamh, craolfar eagrán de 7 Lá, clár chúrsaí reatha TG4, ón Oireachtas. Beidh an t-eagrán á chraoladh ó láthair na féile amárach, athrú eile nó is í an Mháirt an ghnáthoíche ar a gcraoltar an clár. Beidh tuairisciú ar imeachtaí na féile freisin ar chláir ar nós Lár Stáitse agus an mór-chomórtas damhsa ar an sean-nós, Steip, a bheidh beo ar an Satharn óna 1-5pm.

Beidh go leor freisin ar aerthonnta RnaG le craoladh beo ar na comórtais sean-nóis oíche amárach agus Aoine agus cláir beo ón óstán ar nós Togha agus Rogha agus Bladhaire, á láithriú ag Áine Ní Bhreisleáin.