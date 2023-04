4.3 milliún duine sroichte ag an fheachtas Gaeilge Creidim Ionat

Tá beagnach cúig mhilliún duine sroichte ag an bhfeachtas bolscaireachta agus foghlama Gaeilge, Creidim Ionat, a tháinig chun deiridh ag an deireadh seachtaine.

Comhfhiontar idir Foras na Gaeilge agus RTÉ ab ea Creidim Ionat agus ba iad réaltaí Beo Ar Éigean, Siún Ní Dhuinn, Sinéad Ní Uallacháin agus Áine Ní Bhreisleáin, aghaidheanna poiblí an togra. De réir na hanailíse, shroich an feachtas 4.3 milliún duine agus bhí 83 milliún cuairt ar an suíomh agus 1.3 milliún féachaint ar fhíseáin Creidim Ionat.

Seoladh an feachtas ar raidió, ar theilifís agus ar líne i mí Dheireadh Fómhair agus tá pearsana aitheanta mar Marty Morrisey ó RTÉ Sport, an fuirseoir Michael Fry agus an comhairleoir áilleachta Marissa Carter tar éis a bheith ag tabhairt faoi dhúshláin ar leith agus ag roinnt a gcomhairle le foghlaimeoirí eile.

Dar le Anna Davitt, bainisteoir cumarsáide Fhoras na Gaeilge, b’údar sceitimíní don eagras an oiread daoine a shroich an togra. “Ba luach saothair ann féin na foghlaimeoirí a fheiscint ag baint amach a spriocanna agus chuir sé an spotsolas ar an méid ar féidir a bhaint amach má chreideann tú ionat féin agus má fhaigheann tú spreagadh agus ugach ó chainteoirí Gaeilge eile.

“Bhí breis is 28 milliún imprisean ar an haisclib #CreidimIonat.”

Agus í ag moladh na meantóirí agus a ndaltaí, dúirt Ceannasaí Gaeilge RTÉ Niamh Ní Churnáin gur chruthaigh an togra go raibh go leor a d’fhéadfaí baint amach ach tacaíocht agus spreagadh a bheith ann.

“Tá an feachtas thart ach is féidir leanúint leis an bhfoghlaim.”

Mhéadaigh an líon rannpháirtithe gach seachtain i ndiaidh a chéile agus creideann Foras na Gaeilge agus RTÉ araon go bhfuil siad tar éis pobal bríomhar Gaeilge idirnáisiúnta a cheangal le chéile.