€1m saothraithe ag An Cailín Ciúin sna pictiúrlanna

Cúig réalta do An Cailín Ciúin

Tar éis 22 seachtain dhochreidte aige i bpictiúrlanna ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe, tá breis agus €1 mhilliún saothraithe ag an scannán An Cailín Ciúin ag oifig na dticéad anois, éacht i gcás scannán neamhspleách.

Ó eisíodh an scannán i mí na Bealtaine, d’éirigh go hiontach leis ag féilte idirnáisiúnta scannán, tá slám gradam buaite aige agus tá an-chion ag na léirmheastóirí air, le léirmheasanna cúig réalta faighte aige uathu ar fad.

Is é An Cailín Ciúin iontráil na hÉireann do na Oscars sa chatagóir An Príomhscannán Idirnáisiúnta is Fearr ag 95ú Gradaim bhliantúla an Acadaimh a bheidh ar siúl go luath.

Dúirt Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir TG4: “Déanann TG4 comhghairdeas le gach duine ag Inscéal agus lena gcomh- pháirtithe cruthaitheachta agus dáileacháin as an gcloch mhíle iontach seo do An Cailín Ciúin ag oifig na dticéad.

“Ach go speisialta gabhaimid buíochas le Cleona agus Colm as an scannán álainn seo faoi theanga, faoi chiúnas agus faoin ngrá a chruthú.

“Breathnaítear air ar fud an domhain cheana féin mar cheann de mhórscannáin na hÉireann. Is dearbhú iontach é freisin ar chaighdeán na ndaoine cumasacha a oibríonn trí mheán na Gaeilge.”