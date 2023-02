€120,000 bailithe do Rónán taobh istigh de sheachtain

Tá ceolchoirmeacha beartaithe ar fud na tíre chun teacht i gcabhair ar an chraoltóir aitheanta Rónán Mac Aodha Bhuí atá ag iarraidh leighis tar éis dó bheith buailte tinn le hailse thromchúiseach.

Cuireadh tús le feachtas bailithe airgid GoFundMe an tseachtain seo caite agus ba é an sprioc ná €120,000 a bhailiú chun íoc as cóir leighis atá á lorg ag Rónán, a chuir Rónán ag a Trí i láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a reáchtáil an Cabaret Craiceáilte, ardán do cheoltóirí Gaeltachta, le blianta.

Baineadh an sprioc amach inné a bhuíochas don 1,700 duine a thug airgead.

Beidh suas le €180,000 ar an chóir leighis atá de dhíth ar Rónán i gclinicí sa Spáinn.

Tá cairde an chraoltóra ag Féile na Gealaí, a reáchtáiltear i Ráth Chairn, ag beartú ceolchoirm dó ar an 3 Márta i nGaeltacht na Mí agus slua mór de shárcheoltóirí na Gaeilge ag rá go mbeidh siad páirteach ann.

Is féidir síntiús a thabhairt ag https://gofund.me/8e228c62.