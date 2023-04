Schools Report: Arklow CBS and Gaelcholáiste na Mara

Trip to Germany

Some of our third, TY and fifth year students travelled to Germany with Mr Somers and Ms Ryan over the easter break to take part in an exchange with St Ursula Schule in Wurzburg, Bavaria.

Our students stayed with host families for the week where they got an opportunity to experience the Bavarian culture and practice their German language skills. We swapped the Irish rain for some snow on arrival and St Ursula Schule had plenty of activities lined up to keep the boys busy.

From city tours conducted by their exchange partners and day trips to other German cities, sampling traditional German food and attending local festivals the boys had a ball. Arklow CBS look forward to welcoming the students from St Ursula Schule to Arklow next year.

Wicklow-Wexford League final

Hard luck to our first year team on losing the Wicklow – Wexford league final on a 5-4 scoreline to Wexford CBS This was a thrilling game of football and the teams could only be separated with a penalty shoot-out following extra time. Each and every player gave their very best and left their hearts on the pitch.

Arklow CBS would like to take this opportunity to thank our coach Ms Cummins and the first year team for their fantastic achievement in getting to the final and for giving us yet another reason to be so proud of our fantastic students. We would also like to congratulate Wexford CBS on their victory.

GAELCHOLÁISTE NA MARA

Ginearálta

Turas Ealaíne: Bhí turas iontach daltaí na cúigiú bliana le déanaí. Chuaigh siad go dtí Teach Bhaile an Chaisleáin agus an Gailearaí Náisiúnta le hOide Roisín. Lá saibhir cultúrtha a bhí ann agus bhain siad an-taitneamh as.

Coicís Staidéir: Bhí coicís staidéir againn i GCM ón Luan seo 25ú Aibreán ar aghaidh chun tacú le gach scoláire agus iad ag obair i dtreo deireadh na bliana.

Scrúduithe Praiticiúla Eacnamaíocht Bhaile: Chríochnaigh an tríú bliain a gcuid scrúduithe praiticiúla an tseachtain seo caite. D’oibrigh siad go maith agus chruthaigh siad béilí blasta don scrúdaitheoir.

Turas Tíreolaíochta: Chuaigh daltaí tíreolaíochta na cúigiú bliana go Gleann Dá Loch chun tús a chur lena dtionscadal don ardteistiméireacht. Bhí lá iontach acu agus d’oibrigh siad go maith ar a gcuid tascanna

An tSraith Shóisearach: Tá na daltaí sa dara bliain an-ghóthach faoi láthair mar tá siad ag obair ar a gcuid MRBanna. Beidh siad ag obair ar thascanna éagsúla go dtí deireadh na bliana le tacaíocht a múinteoirí.

Canadh sa Seomra Ceoil: Bíonn canadh sa seomra ceoil gach seachtain le hOidí Helen agus Bernie. Bíonn an-spraoi ag na daltaí.

An Spórt

Leath Craobh–Cailíní Soisearacha: D’imir cailíní sóisir a gcluiche leathcheannais an tseachtain seo caite. Ar an drochuair níor bhuaigh siad. Bhí a gcuid iomaitheoirí ró-láidir ar an lá. D’oibrigh siad go maith ar feadh na bliana agus anois tá a séasúr críochnaithe. Maith sibh uile a bhí páirteach.

Cispheil: Téann na daltaí ag traenáil cispheile gach Céadaoin. Tá siad go léir ag baint sult as.

Rugbaí: Bhí traenáil rugbaí ag cailíní na chéad agus na dara bliana an tseachtain seo chaite. Tá siad ag obair go maith ar a scileanna rugbaí agus ag cleachtadh do chluichí atá le teacht.

An Idirbhliain

Ceardlann MABS: Bhí ceardlann iontach ag daltaí na hIdirbhliana Dé Luain seo caite eagraithe ag Oide Tiarnan. Ba é an príomhfhócas ná i ndáil le hairgead taisce agus buiséadú. Mhothaigh na scoláirí go raibh sé thar a bheith tairbheach agus go gcabhróidh sé leo amach anseo.

Na Meáin Sóisialta

Lean muid ar: Twitter (@nuachtGCM); Facebook (Gaelcholáiste na Mara); Instagram (Gaelcholáiste na Mara) chun an t-eolas is déanaí a fháil.