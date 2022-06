All the GAA results and fixtures

Conor McDonald reacts after scoring the first Wexford goal in Tralee on Saturday.

Rory O'Connor fires to the Kerry net during the second-half of Saturday's All-Ireland Senior hurling championship preliminary quarter-final in Austin Stack Park, Tralee.

All-Ireland SHC preliminary quarter-finals: Wexford 3-30, Kerry 0-18; Cork 3-27, Antrim 2-19.

Glen Dimplex All-Ireland ICC: Kildare 0-14, Wexford 1-6.

TG4 All-Ireland ladies’ IFC: Wexford 3-10, Leitrim 2-11.

EBS Mortgages ACFL Division 2 final: Horeswood 6-10, Bannow-Ballymitty 1-9.

EBS Mortgages ACFL Division 3 final: Volunteers 1-10, Cloughbawn 1-9.

EBS Mortgages ACFL Division 4 final: Castletown 1-18, Monageer-Boolavogue 3-12 (AET, Castletown win 4-2 on penalties).

EBS Mortgages ACFL Division 5 final: HWH-Bunclody 5-9, Glynn-Barntown 3-13 (AET).

Enniscorthy District JBHC Group A: Rapparees 3-19, Ballyhogue 2-12; Shamrocks 4-12, Davidstown-Courtnacuddy 2-11; Monageer-Boolavogue 3-11, Oylegate-Glenbrien 2-10.

Gorey District JBHC: St. Patrick’s 2-15, Buffers Alley 2-12; Naomh Éanna White 6-12, Ballygarrett 2-16.

New Ross Standard U13HC Division 1: Monageer-Boolavogue 7-10, Glynn-Barntown 1-3; Oylegate-Glenbrien 4-8, Liam Mellows 0-4; St. Martin’s 7-3, Naomh Éanna 2-6; Faythe Harriers 6-9, Buffers Alley 2-3.

New Ross Standard U13HC Division 2: Ballyhogue 2-12, Rapparees 0-3; Ferns St. Aidan’s 1-3, Oulart-The Ballagh 0-2; Shelmaliers 5-5, Rathgarogue-Cushinstown 3-5.

New Ross Standard U13HC Division 3: Cloughbawn 5-8, Craanford 3-3; Adamstown 5-11, Rathnure 4-0; HWH-Bunclody w.o., Bannow-Ballymitty scr.; Ballynastragh Gaels 4-6, Crossabeg-Ballymurn 3-3.

New Ross Standard U13HC Division 4: Our Lady’s Island/St. Fintan’s 5-7, Davidstown-Courtnacuddy 2-1; St. Mary’s (Rosslare) 5-12, Askamore 1-2; Kilmore 4-8, Horeswood 1-7; Duffry Rovers 8-2, Ballygarrett 0-6.

New Ross Standard U13HC Division 5, Group A: Moguegeen Gaels 15-17, St. James’ 0-3; Shamrocks 14-14, Na Fianna Clonard nil; Geraldine O’Hanrahans 3-12, Taghmon-Camross 1-3; Moguegeen Gaels 7-19, Na Fianna Clonard 0-2.

New Ross Standard U13HC Division 5, Group B: Marshalstown-Castledockrell 6-2, Gusserane 1-6.

New Ross Standard U13FC Division 5, Group B: Naomh Éanna 3-9, Gusserane 2-8.

Gorey Guardian U15FC Division 4: Moguegeen Gaels 6-11, St. Anne’s 2-8.

WEDS. JUNE 15

Gorey District JBHC (7.30 p.m.): Liam Mellows v. Craanford (Paddy Brady).

New Ross Standard U13FC Division 4 (7.30 p.m.): Réalt na Mara v. Craanford (Damian Lynch).

FRI. JUNE 17

AT NEW ROSS: EEW ACHL Division 2 final, Oulart-The Ballagh v. Adamstown, 7.15 p.m. (Jimmy Heavey).

Enniscorthy District JBHC Group A (8 p.m.): Shamrocks v. Monageer-Boolavogue (Ian Plunkett); Davidstown-Courtnacuddy v. Rapparees (Aidan O’Brien); Ballyhogue v. Oylegate-Glenbrien (Ian Dwyer).

Enniscorthy District JBHC Group B (8 p.m.): HWH-Bunclody v. Oulart-The Ballagh (Martin Quigley); Duffry Rovers v. Rathnure (Matty Kinnaird); Cloughbawn bye.

Gorey District JBHC (7.30 p.m.): Naomh Éanna White v. Ferns St. Aidan’s (James Owens); Buffers Alley v. Naomh Éanna Green (Pádraig Byrne); Askamore v. Liam Mellows (Lorcan Browne); Ballygarrett v. St. Patrick’s (Eddie O’Sullivan); Naomh Éanna Green bye.

SAT. JUNE 18

AT THURLES: All-Ireland SHC quarter-final, Wexford v. Clare, 3.45 p.m. (Colm Lyons, Cork).

Preceded at 1.45 p.m. by All-Ireland SHC quarter-final, Galway v. Cork (Paud O’Dwyer, Carlow).

SUN. JUNE 19

AT BELLEFIELD: EEW ACHL Division 4 final, Our Lady’s Island v. Glynn-Barntown, 2 p.m. (David O’Leary).

4 p.m. – EEW ACHL Division 1 final, Glynn-Barntown v. Rathnure (Thomas Furlong).

AT ST. PATRICK’S PARK: EEW ACHL Division 5 final, Ballyhogue v. Naomh Éanna, 12 noon.

2 p.m. - EEW ACHL Division 3 final, Monageer-Boolavogue v. Shelmaliers (Derek Murphy).

TUES. JUNE 21

New Ross Standard U13FC Division 1 (7.30 p.m.): Glynn-Barntown v. Rathgarogue-Cushinstown (Cian Rodgers); St. Martin’s v. Shelmaliers; Naomh Éanna v. Bannow-Ballymitty; Castletown v. Ballyhogue (Paddy Brady).

New Ross Standard U13FC Division 2 (7.30 p.m.): Oylegate-Glenbrien v. Monageer-Boolavogue (Fintan O’Reilly); St. Anne’s v. Ferns St. Aidan’s; Duffry Rovers v. Ballynastragh Gaels (Ger Cullen); Sarsfields v. Blackwater (David Fitzgerald).

New Ross Standard U13FC Division 3 (7.30 p.m.): Volunteers v. Horeswood (Niall McDonald); Adamstown v. HWH-Bunclody(Cathal Boyle); Oulart-The Ballagh v. Buffers Alley (John Carton); Davidstown-Courtnacuddy v. Starlights (Martin Quigley).

New Ross Standard U13FC Division 4 (7.30 p.m.): Crossabeg-Ballymurn v. Kilmore (Mick Lanigan); Our Lady’s Island/St. Fintan’s v. Craanford (in Ballymore, Peter Shannon); Cloughbawn v. Réalt na Mara (Michael Gannon); St. Mary’s (Rosslare) v. Kilrush.

New Ross Standard U13FC Division 5, Group A (7.30 p.m.): St. Joseph’s v. Shamrocks; St. James’ v. Taghmon-Camross (James Mullally); St. Mary’s, Maudlintown v. Moguegeen Gaels (Aidan Foley); Geraldine O’Hanrahans v. Horeswood.

New Ross Standard U13FC Division 5, Group B (7.30 p.m.): Naomh Éanna v. St. Patrick’s (Damian Lynch); Gusserane v. Marshalstown-Castledockrell (Brendan Holohan).

FRI. JUNE 24

Enniscorthy District JBHC Group A (8 p.m.): Oylegate-Glenbrien v. Davidstown-Courtnacuddy (Dickie Murphy); Rapparees v. Shamrocks (John Carton); Monageer-Boolavogue v. Ballyhogue (Jamie Farrell).

Enniscorthy District JBHC Group B (8 p.m.): Cloughbawn v. Rathnure (Brendan Martin); Duffry Rovers v. HWH-Bunclody (Eamonn Furlong); Oulart-The Ballagh bye.

Club hurling championship start dates: If Wexford lose to Clare, round one will be played midweek, Tuesday and Wednesday, June 28 and 29.

Where possible and with agreement, some teams who do not have representation on the Senior hurling panel will be fixed to play on the weekend ending June 26.

If Wexford reach the All-Ireland semi-final, round one of the club championships will be played Tuesday and Wednesday, July 12 and 13.

If Wexford reach the All-Ireland final, round one will be played Tuesday and Wednesday, July 26 and 27.