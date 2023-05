Teams, subs and scorers from most recent meetings of Louth and Dublin matches

Ryan Burns of Louth is tackled by Rory O'Carroll of Dublin during the 2019 Leinster GAA Football Senior Championship Quarter-Final match between Louth and Dublin at O’Moore Park in Portlaoise, Laois. Photo by Ray McManus/Sportsfile — © SPORTSFILE

Dublin 0-16

Louth 1-6

DUBLIN: David O’Hanlon; Dáire Newcombe 0-1, David Byrne, Michael Fitzsimons; John Small, Eoin Murchan, Lee Gannon; Brian Fenton 0-1, James McCarthy 0-1; Colm Basquel 0-3, Ciarán Kilkenny, Seán Buglar 0-2; Cormac Costello 0-2 (1f), Con O’Callaghan 0-1, Killian O’Gara 0-1. Subs: P Small 0-1 for O’Gara (25), T Lahiff for Murchan (HT), P Mannion 0-1 for Basquel (53), L O’Dell 0-1 for Costello (61), R McGarry for Buglar (65), D Rock 0-1 (1 45) for O’Callaghan (70)

LOUTH: James Califf 0-1 (1f); Daniel Corcoran, Peter Lynch, Donal McKenny; Leonard Grey, Ciarán Murphy, Niall Sharkey; Tommy Durnin, Conor Early; Conall McKeever, Liam Jackson 1-1, Conor Grimes; Dáire McConnon 0-1, Ciarán Downey 0-3 (2f), Ryan Burns. Subs: Craig Lennon for McKenny (44), Tom Jackson for McKeever (44), Conal McCaul for Burns (53), Bevan Duffy for Sharkey (56), Jay Hughes for McConnon (56)

REFEREE: Paul Faloon (Down).

2022 O’Byrne Cup

Dublin 3-19

Louth 1-10

Dublin: Michael Shiel; Adam Rafter, David Byrne, Lee Gannon; Ciarán Gallagher, John Small, Niall Scully; Brian Fenton 0-3, Cameron McCormack 0-1; Ross McGarry 0-2, Warren Egan, David Lacey 0-2; Harry Ladd 0-2, Ryan Basquel 0-2, Cormac Costello 2-5 (0-3f). Subs: D Conlon for Gannon (HT), B Howard for Gallagher (44), A Byrne 0-1 for Egan (47), P Small for Lacey (50), M Lavin for McGarry (55), T Lahiff for Small (65), L O’Dell 1-1 (1-0p) for Costello (65), S Carthy for McCormack (69)

Louth: Martin McEneaney; Tom Jackson, Dermot Campbell, Conor Clarke; Conor Faulkner, Gerard Browne, Gabriel Bell; Tommy Durnin 0-1, Jack Murphy; James McDonnell, Eoin Moore, TJ Doheny 0-1); Tadhg McEnaney 0-1 (mark), Cathal Fleming, Kyle McElroy (1-0). Subs: Donal McKenny for Campbell (HT), Conall McKeever for Clarke (HT), Seán Healy for Browne (HT), Leonard Grey for Bell (HT), Bevan Duffy for Durnin (HT), Conor Early 0-1 for Murphy (HT), Liam Jackson for McDonnell (HT), Eoghan Callaghan for Moore (HT), Niall Sharkey for Doheny (HT), Jay Hughes 0-2 (1f) for McEneaney (HT), Ciarán Byrne 0-4 (1f) for Fleming (HT), Dáire Nally for McElroy (HT), McDonnell for Hughes (52).

Referee: Fintan Pierce (Offaly).

2019 Leinster SFC quarter-final

Dublin 2-19

Louth 0-10

Dublin: Stephen Cluxton; David Byrne, Michael Fitzsimons 0-1, Cian O’Sullivan; Jack McCaffrey, John Small, James McCarthy; Brian Fenton 1-1, Darren Gavin; Niall Scully 0-2, Ciarán Kilkenny 0-1, Brian Howard; Paul Mannion 0-2, Con O’Callaghan 1-0, Cormac Costello 1-12 (0-10f, 1 45). Subs: MD MacAuley 1-0 for Gavin (41), P McMahon 1-0 for O’Sullivan (41), R O’Carroll for McCaffrey (47), P Small 0-1 for O’Callaghan (47), K McManamon 0-1 (1f) for Scully (54), S Bugler for Costello (63).

Louth: Fergal Sheeky; Fergal Donohoe, Emmet Carolan, James Craven; Anthony Williams, Bevan Duffy, John Clutterbuck; Tommy Durnin, James Califf; Ciarán Downey 0-1, Jim McEneaney 0-2, Conall McKeeve 0-1; Ryan Burns 0-4 (2f), Declan Byrne, Andy McDonnell 0-1. Subs: Danìel Corcoran for Donohoe (HT), Sam Mulroy for Byrne (HT), Conor Early for Califf (43), Derek Maguire for Clutterbuck (46), Eoghan Callaghan 0-1 for Craven (52, BC), Eoghan Duffy for McEneaney (60).

Referee: Jerome Henry (Mayo).

2017 O’Byrne Cup final

Louth 1-10

Dublin 2-16

Louth: Craig Lynch; Pádraig Rath 1-0, Patrick Reilly, Kevin Carr; Derek Maguire, Darren McMahon, Anthony Williams; Tommy Durnin, Andy McDonnell; James Stewart, Páraic Smith 0-5, Bevan Duffy; Conall McKeever, Jim McEneaney, Ronan Holcroft 0-3. Subs: Adrian Reid for McKeever, Ryan Burns for McEneaney, Declan Byrne for McMahon, Eoin O’Connor for Durnin, Sam Mulroy 0-2 (2f) for Holcroft, Ruairí Moore for McDonnell, Ross Nally for Smith.

Dublin: Evan Comerford; Ross McGowan, Eoin O’Brien, Jack Smith; Robbie Gaughan, Ciarán Reddin 0-3 (1 45), Conor Mullally; Jason Whelan 0-1, Ross Hazley 0-1; Niall Scully 0-1, Shane Boland, Niall Walsh; Conor McHugh 0-1, Shane Cunningham 0-1, Paul Hudson 0-6 (3f). Subs: E O Conghaile for Hazley, C Basquel 1-1 for Boland, TShiels for Mullally, G Sweeney for Walsh, K O’Gara 1-0 for Cunningham, S Newcombe for Whelan, R O’Brien 0-1 for McHugh.

Referee: John Hickey (Carlow).

2013 O’Byrne Cup

Louth 0-10

Dublin 4-15

Louth: Seán Connor; Jamie Carr, Ben Mulligan, John Bingham; Adrian Reid, Liam Shevlin, Declan Byrne; Conor Rafferty 0-1, Ronan Carroll; Ruairí Moore, Jim McEneaney 0-5, Seán McCann 0-1; David Reid 0-2, Eoin O’Connor, Danny O’Connor 0-1. Subs: John O’Brien for Moore, Gerard Hoey for Mulligan, Derek Crilly for Byrne, Patrick Sheelan for McCann, Conor McGuinness for Rafferty.

Dublin: Stephen Cluxton 0-1; Darren Daly, Tomás Brady, Darragh Nelson; Chris Guckian, Ger Brennan, Jack McCaffrey 0-2; Declan O’Mahony, Denis Bastick; Emmet O Conghaile 1-1, Diarmuid Connolly 0-1, Paddy Quinn 0-1; Paul Hudson 1-0, Paddy Andrews 0-1, Bernard Brogan 2-7. Subs: S Carthy for O’Mahony, P Mannion for Andrews, P Burke for Quinn, C Costello 0-1 for Connolly, D Byrne for Brennan, K McManamon for Hudson.

Referee: Anthony Nolan (Wicklow).

2012 Leinster SFC quarter-final

Dublin 2-22

Louth 0-12

Dublin: Stephen Cluxton 0-2 (2 45s); Phily McMahon, Rory O’Carroll, Mick Fitzsimons; James McCarthy, Ger Brennan, Kevin Nolan; Eamon Fennell, Denis Bastick 0-1; Paul Flynn 0-2, Kevin McManamon 0-3, Bryan Cullen 0-2; Diarmuid Connolly 0-3, Alan Brogan 0-2, Bernard Brogan 2-5 (0-1f). Subs: C Dias 0-2 for Cullen (36), E O’Gara for Flynn (50), R McConnell for Fennell (58), J Cooper for McMahon (58), P Casey for Brennan (64).

Louth: Neil Gallagher; Pádraig Rath, Dessie Finnegan, Gerard Hoey; Ray Finnegan 0-1, Jamie Carr, Declan Byrne; Paddy Keenan, Ronan Carroll 0-1; Derek Crilly, Mark Brennan, Adrian Reid 0-1; Derek Maguire, Jim McEneaney, Darren Clarke 0-8 (7f, 1s). Subs: Ronan Greene for D Finnegan (36), Andy McDonnell for McEneaney (36), Liam Shevlin for Carr (54), JP Rooney 0-1 for Brennan (54).

Referee: Eddie Kinsella (Laois).

2010 qualifier

Dublin 2-14

Louth 0-13

Dublin: Stephen Cluxton 0-2 (2 45s); Mick Fitzsimons, Rory O’Carroll, Phily McMahon; Kevin Nolan, Ger Brennan 0-1, Barry Cahill; Michael Darragh MacAuley, Ross McConnell 0-1; Bryan Cullen 0-3, Alan Brogan 0-1, Paul Flynn 0-1; David Henry, Eoghan O’Gara 2-1, Bernard Brogan 0-3 (2f). Subs: N Corkery for Flynn (41), C Keaney for Henry (42), E Fennell for McConnell (50), D Magee for MacAuley (54), T Quinn 0-1 (1f) for A Brogan (59).

Louth: Neil Gallagher, Eamon McAuley, Dessie Finnegan, John O’Brien, Ray Finnegan, Mick Fanning, Stephen Fitzpatrick, Paddy Keenan 0-2, Brian White 0-3 (3f), Andy McDonnell 0-1, Mark Brennan, Adrian Reid, Colm Judge, Shane Lennon 0-1, JP Rooney. Subs: Darren Clarke 0-3 (2f) for Judge (34), Declan Byrne 0-2 for R Finnegan (34), Ronan Carroll for White (47), Derek Maguire 0-1 for Rooney (59), Derek Crilly for Fitzpatrick (62).

Referee: Pat McEnaney (Monaghan).

2008 Leinster SFC quarter-final

Dublin 1-22

Louth 0-12

Dublin: Stephen Cluxton; David Henry, Ross McConnell, Stephen O’Shaughnessy; Paul Casey, Bryan Cullen, Barry Cahill; Eamon Fennell, Shane Ryan; Collie Moran 0-2), Jason Sherlock 0-2, P Andrews 0-1; Alan Brogan 1-7, Conal Keaney 0-3 (3f), Tomás Quinn 0-6 (3f). Subs: M Vaughan 0-1 for Andrews (52), B McManamon for Sherlock (60), K Nolan for Cullen (66), P McMahon for Cahill (67), D Magee for Fennell (68).

Louth: Stuart Reynolds; Dessie Finnegan, Mick Fanning, John Neary; John O’Brien, Conor McGuinness, Ray Finnegan 0-1; Paddy Keenan 0-1, Ronan Carroll 0-1; Adrian Reid, Mark Stanfield, Derek Crilly 0-2 (1f); Colm Judge 0-1, Aaron Hoey 0-3 (1f), Shane Lennon 0-1. Subs: Alan Page for Neary (41), Jimmy Murray 0-1 for Crilly (43), Brian White 0-1 for Reid (52), Brian Donnelly for Stanfield (61).

Referee: Marty Duffy (Sligo).