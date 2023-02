Louth and Limerick’s National League stats ahead of clash in Ardee

2 April 2022; Sam Mulroy of Louth in action against Seán O’Dea of Limerick during the Allianz Football League Division 3 Final match between Louth and Limerick at Croke Park in Dublin. Photo by Piaras Ó Mídheach/Sportsfile

Liam Jackson of Louth in action against Paul Maher of Limerick during the Allianz Football League Division 3 Final match between Louth and Limerick at Croke Park in Dublin. Photo by Piaras Ó Mídheach/Sportsfile

SCORES:

Louth

For: 2-20

Against: 2-24

Limerick

For: 1-15

Against: 2-33

SCORERS

Louth

Sam Mulroy 0-8 (4f, 1m)

Dáire McConnon 0-4 (3f)

Liam Jackson 1-0

Ciarán Downey 1-0

Conor Early 0-2

Tom Jackson 0-2

Niall Sharkey 0-1

Conor Grimes 0-1

Craig Lennon 0-1

Dermot Campbell 0-1

Limerick

James Naughton 0-6 (4f)

Hugh Bourke 1-1

Adrian Enright 0-3

Cian Sheehan 0-2

Iain Corbett 0-2

Gordon Brown 0-1

OPENING TWO ROUNDS

Louth 1-11 Derry 2-11

Louth: Peter McStravick; Daniel Corcoran, Dermot Campbell, Donal McKenny; Leonard Grey, Niall Sharkey 0-1, Ciarán Murphy; Conor Early, Liam Jackson 1-0; Tom Jackson 0-2, Ciarán Downey, Conall McKeever; Dáire McConnon 0-3 (2f), Sam Mulroy 0-3 (1f, 1m), Conor Grimes 0-1. Subs: Craig Lennon 0-1 for L Jackson (51), Peter Lynch for McKenny (64), Jay Hughes for McConnon (64), Tommy Durnin for Murphy (64), Bevan Duffy for Sharkey (70).

Clare 0-13 Louth 1-9

Louth: Declan Byrne; Daniel Corcoran, Dermot Campbell 0-1, Donal McKenny; Leonard Grey, Peter Lynch, Ciarán Murphy; Conor Early 0-2, Ciarán Byrne; Liam Jackson, Sam Mulroy 0-5 (3f), Conall McKeever; Dáire McConnon 0-1 (1f), Ciarán Downey 1-0, Conor Grimes. Subs: Tommy Durnin for C Byrne (13), Niall Sharkey for Lynch (39), Alan Connor for McKenny (45), Tom Jackson for McKeever (47), Craig Lennon for L Jackson (48), Ryan Burns for Durnin (69).

Derry 0-16 Limerick 0-4

Limerick: Donal O’Sullivan; David Connelly, Seán O Dea, Barry Coleman; Brian Fanning, Cillian Fahey, Michael Donovan; Cian Sheehan, Iain Corbett 0-1; Paul Maher, James Naughton 0-1, Gordon Brown 0-1; Adrian Enright 0-1, Cathal Downes, Davy Lyons. Subs: Robbie Bourke for Fanning (HT), Hugh Bourke for Lyons (50), Colm McSweeney for Coleman (55), Peter Nash for Enright (64), Killian Ryan for Downes (68).

Limerick 1-11 Dublin 2-17

Limerick: Donal O’Sullivan; David Connolly, Seán O’Dea, Barry Coleman; Brian Fanning, Cillian Fahy, Mike Donovan; Cian Sheehan 0-2, Iain Corbett 0-1; Paul Maher, James Naughton 0-5 (4f), Gordon Brown; Adrian Enright 0-2, Colm McSweeney, Davy Lyons. Subs: Hugh Bourke 1-1 for Lyons (22), Killian Ryan for Sheehan (HT), Peter Nash for Browne (57), Tony McCarthy for Donovan (60), Robbie Bourke for Enright (68).

LAST YEAR’S MEETINGS

Limerick 1-12 Louth 1-14

Limerick: Donal O’Sullivan; Jim Liston, Seán O’Dea, Michael Donovan; Tony McCarthy, Iain Corbett 0-2, Colm McSweeney; Darragh Treacy, Tommy Griffin; Adrian Enright, Brian Donovan, James Naughton 0-2; Peter Nash, Josh Ryan 0-6 (3f, 2m, 1 45), Hugh Bourke 1-2. Subs: Cillian Fahy for Griffin (47), Pádraig De Brún for Enright (51), Killian Ryan for McSweeney (51), Gordan Brown for McCarthy (60).

Louth: James Califf; Daniel Corcoran, Bevan Duffy, Donal McKenny; Conall McKeever, Niall Sharkey, Eoghan Callaghan; Tommy Durnin 0-1, Conor Early; Craig Lennon, Sam Mulroy 0-8 (4f, 2 45), Ciarán Downey 0-1; Liam Jackson 1-0, Conor Grimes 0-3, Ryan Burns. Subs: Ciarán Byrne 0-1 for Lennon (49), Dáire McConnon for Durnin (53).

Louth 1-14 Limerick 0-12

Louth: James Califf; Donal McKenny, Bevan Duffy, Daniel Corcoran; Conall McKeever, Niall Sharkey 0-1, Leonard Grey; Tommy Durnin 0-1, John Clutterbuck 0-1; Liam Jackson 1-0, Sam Mulroy 0-6 (3f, 2 45), Ciarán Byrne 0-4; Craig Lennon, Ciarán Downey, Dáire Nally 0-1. Subs: Tom Jackson for Lennon (25), Eoghan Callaghan for Grey (27), Conor Grimes for Nally (59), Conor Early for Clutterbuck (66).

Limerick: Donal O’Sullivan; Seán O’Dea, Brian Fanning, Michael Donovan 0-1; Cian Sheehan, Iain Corbett, Paul Maher; Darragh Treacy, Cillian Fahy; Adrian Enright 0-2, James Naughton, Killian Ryan; Peter Nash 0-2, Josh Ryan 0-3 (1f), Hugh Bourke 0-2. Subs: Robert Childs for Fahy (17), Robbie Bourke 0-2 (2f) for Nash (49), Pádraig De Brún for Ryan (51), Jim Liston for Ryan (59), Tony McCarthy for Treacy (66).