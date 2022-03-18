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In Pictures: Green is the colour in Glenbeigh for St Patrick’s Day

Roisín Smith, Brendan Sweeney, Meave Scannell, Sinead King, Jason O&rsquo;Sullivan, Nadine O&lsquo;Sullivan and Ellie Moriarty at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
Owen O&rsquo;Sullivan, Eileen O&rsquo;Connor and Peter O&rsquo;Sullivan on The Ashes pub float at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
One man and his goat at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade: Martin Carroll with his pet goat, Lillie. Photo by Michael G Kenny. Expand
Getting ready for the Greenway: Hannah K Griffin, Darragh Caulfield, Jamie Clifford, Jamie O&rsquo;Shea, Sienna Boyle, Katie Caulfield and Ciara Caulfield at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
Meave McKeefry, Sinead King and their dog, Sonny, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny Expand
Florian Seidler of Pristine Classics with a Jaguar E-Type at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
John Mulvihill, John Tim Mulvihill, Emily Mulvihill, Scarlett Mulvihill and Roisin Riordan at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
Mary O&rsquo;Sullivan, Noreen O&rsquo;Sullivan, Sammy O&rsquo;Sullivan, Darragh and Sarah O&rsquo;Sullivan from The Climbers Inn, Glencar, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand
Florian Seidler, David O&rsquo;Sullivan, Lucy O&rsquo;Sullivan, Claire O&rsquo;Neill, Ciara Holmes, Darren O&rsquo;Neill, Caolan O&rsquo;Neill, Zara O&rsquo;Sullivan and Jack Considine at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny. Expand

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Roisín Smith, Brendan Sweeney, Meave Scannell, Sinead King, Jason O&rsquo;Sullivan, Nadine O&lsquo;Sullivan and Ellie Moriarty at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Roisín Smith, Brendan Sweeney, Meave Scannell, Sinead King, Jason O’Sullivan, Nadine O‘Sullivan and Ellie Moriarty at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Owen O&rsquo;Sullivan, Eileen O&rsquo;Connor and Peter O&rsquo;Sullivan on The Ashes pub float at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Owen O’Sullivan, Eileen O’Connor and Peter O’Sullivan on The Ashes pub float at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

One man and his goat at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade: Martin Carroll with his pet goat, Lillie. Photo by Michael G Kenny.

One man and his goat at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade: Martin Carroll with his pet goat, Lillie. Photo by Michael G Kenny.

Getting ready for the Greenway: Hannah K Griffin, Darragh Caulfield, Jamie Clifford, Jamie O&rsquo;Shea, Sienna Boyle, Katie Caulfield and Ciara Caulfield at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Getting ready for the Greenway: Hannah K Griffin, Darragh Caulfield, Jamie Clifford, Jamie O’Shea, Sienna Boyle, Katie Caulfield and Ciara Caulfield at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Meave McKeefry, Sinead King and their dog, Sonny, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny

Meave McKeefry, Sinead King and their dog, Sonny, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny

Florian Seidler of Pristine Classics with a Jaguar E-Type at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Florian Seidler of Pristine Classics with a Jaguar E-Type at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

John Mulvihill, John Tim Mulvihill, Emily Mulvihill, Scarlett Mulvihill and Roisin Riordan at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

John Mulvihill, John Tim Mulvihill, Emily Mulvihill, Scarlett Mulvihill and Roisin Riordan at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Mary O&rsquo;Sullivan, Noreen O&rsquo;Sullivan, Sammy O&rsquo;Sullivan, Darragh and Sarah O&rsquo;Sullivan from The Climbers Inn, Glencar, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Mary O’Sullivan, Noreen O’Sullivan, Sammy O’Sullivan, Darragh and Sarah O’Sullivan from The Climbers Inn, Glencar, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Florian Seidler, David O&rsquo;Sullivan, Lucy O&rsquo;Sullivan, Claire O&rsquo;Neill, Ciara Holmes, Darren O&rsquo;Neill, Caolan O&rsquo;Neill, Zara O&rsquo;Sullivan and Jack Considine at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

Florian Seidler, David O’Sullivan, Lucy O’Sullivan, Claire O’Neill, Ciara Holmes, Darren O’Neill, Caolan O’Neill, Zara O’Sullivan and Jack Considine at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

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Roisín Smith, Brendan Sweeney, Meave Scannell, Sinead King, Jason O’Sullivan, Nadine O‘Sullivan and Ellie Moriarty at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.

kerryman

Glenbeigh turned green on St Patrick’s Day as locals delighted in the return of the St Patrick’s Day parade.

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