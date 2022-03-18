In Pictures: Green is the colour in Glenbeigh for St Patrick’s Day

Roisín Smith, Brendan Sweeney, Meave Scannell, Sinead King, Jason O’Sullivan, Nadine O‘Sullivan and Ellie Moriarty at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
Owen O’Sullivan, Eileen O’Connor and Peter O’Sullivan on The Ashes pub float at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
One man and his goat at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade: Martin Carroll with his pet goat, Lillie. Photo by Michael G Kenny.
Getting ready for the Greenway: Hannah K Griffin, Darragh Caulfield, Jamie Clifford, Jamie O’Shea, Sienna Boyle, Katie Caulfield and Ciara Caulfield at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
Meave McKeefry, Sinead King and their dog, Sonny, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny
Florian Seidler of Pristine Classics with a Jaguar E-Type at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
John Mulvihill, John Tim Mulvihill, Emily Mulvihill, Scarlett Mulvihill and Roisin Riordan at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
Mary O’Sullivan, Noreen O’Sullivan, Sammy O’Sullivan, Darragh and Sarah O’Sullivan from The Climbers Inn, Glencar, at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.
Florian Seidler, David O’Sullivan, Lucy O’Sullivan, Claire O’Neill, Ciara Holmes, Darren O’Neill, Caolan O’Neill, Zara O’Sullivan and Jack Considine at the Glenbeigh Saint Patrick's Day parade. Photo by Michael G Kenny.