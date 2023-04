Around the Districts: An Dromid to Caherdaniel

Templenoe/Sneem/Derrynane/Tuosist football team who won the Div. 4 final of the Kelliher's Toyota, Tralee Central Region under 13's football competition.

Comhghairdeas

Do Mhicheál, Roisín, Lily agus Rosie Uí Shé agus an clann uilig as breith Michael beag le deanaí.

Congratulations to Micheál, Roisín, Lily, Rosie and to the whole O’Shea family on the birth of baby Michael recently. Scéal iontach/Great news.

Imeachtaí in Ionad na Dromoda/Upcoming classes

Tá réimse ranganna chun a bheith ar siúl don tréimhse an 12ú de Mheán Fómhair ar aghaidh, Seisiún HIIT le Sandra, damhsa le Mary Philpott agus imeachtaí eile, beidh Íoga le Alex Carey ag tosnú ar an 20ú agus 22ú lá. A wide range of courses will occur from the week beginning the 12th of September onwards. HIIT sessions with Sandra and dancing will occur with Mary Philpott, Yoga classes with Alex Carey from complete beginner to the more advanced level will be available beginning on the 20th (am class) and the 22nd (pm).

Ranganna Ceoil

Beidh ranganna ceoil le Roisín Ní Riain agus Aisling Wharton ag tosnú sa Seomra Oiliúna in Ionad na Dromoda ar an Mháirt beag seo and 18ú lá óna 5.30-7.30. Costas €80 an téarma, cláraigh ag pleanteangaur@gmail.com.

Music classes will begin in the Somra Oiliúna (across from the GTeic) on Tuesday the 18th onwards from 5.30-8.30. Cost is €80, register at pleanteangaur@gmail.com.

Cúrsa Bia

Beidh an cúrsa nua ‘Healthy Food made easy’ atá curtha ar fail ag an HSE ag tosnú ar an 20ú lá de Mheán Fómhair. Is clár saor in aisce é, beidh sé ar siúl ar feadh 2 uair go leith in Ionad na Dromoda ar feadh 6 seachtaine. Is é ábhar an cúrsa seo ná conas cócaireacht a dhéanamh i slí níos slántiúla. Táimid ag súil go mbeidh sé ag tosnú I gceann cúpla seachtain.

There is limited availability in the Healthy Food made Easy course which is administered by the HSE and ran for 2.5 hour blocks over the course of 6 weeks. It is free of charge to participants and will be held in Ionad na Dromoda, we are looking for those interested to contact Eimear or Maryanne on 066-9474782. This course begins on Tuesday the 18th @7.30. The focus is more on the practical element rather than formal teaching, this is ideal for people wishing to meal plan, cook on a budget, those who wish to learn about healthy eating etc. Places are limited so please contact us as soon as possible.

Club Lego/Club Ealaíne

Beidh Club Lego nua á thosnú go luath I Mí Dheireadh Fómhair, táimid ag súil go mbeidh sé ar siúl tráthnóna Aoine ag a 4 a chlog. Má tá fonn ar do pháiste freastal ar an gclub dean teangmháil linn chomh luath agus is féidir.

We hope to begin a Lego/Art Club early in October, we hope to hold this on Friday afternoons at 4 o’clock. If your child would like to participate, please contact Eimear nó Maryanne ar 066-9474782 nó ar 087-6852570.

Ár gcomhbhron

Caithfimid ár gcomhbhrón a chur in iúl do Tom McElligott as Scart Cross, Cill Áirne (a rugadh i nDoirín) ar bhás a bhean chéile May le deanaí. We offer our deepest condolences to Tom McElligott.

Ionad Lae na Dromoda / Dromid Day Centre

Tá ár Ionad Lae oscailte agus tá ár gclár cothú agus ár gclár ar an Déardaoin ar siúl chomh maith. Beidh gníomhachtaí agus béile ann i ndiaidh. Beidh ár seirbhís béilí ar rothaí agus níocháin ann mar is gnáth.

Our Day Centre is fully open for our Outreach and Thursday Programmme. Our clients will have an activity and a meal to follow. Our Meals on Wheels and Laundry service will operate as normal.

Scéim Fostaíochta Pobail (Scéim CE)

Tá dhá fholúntas in Ionad na Dromoda d’fheighlithe tí. Déan teagmháil le Mike Morris ar 087 9673323 nó Eimear Ní Mhurchú ar 087 6852570

There are two vacancies in Ionad na Dromoda for inhouse domestic caretakers on the Community Employment Scheme (CE) Please contact Mike Morris on 087 9673323 or Eimear on 087 6852570

Scéim Shóisialta Tuaithe

Tá folúntas sa Scéim Shóisialta Tuaithe in Ionad na Dromoda Déan teagmháil le Cian Ó hAileasa ar 087 3770256 le do thoil.

There is a vacancy in the Rural Social Scheme in the Dromid Centre for domestic, cleaning and indoor maintenance duties. Please contact Cian Ó hAileasa on 087 3770256

Mol Digiteach na Dromoda / Dromid GTeic Hub

Tá an Mol Digiteach Pobail in Ionad na Dromoda á úsáid ag cuairteoirí agus ag daoine atá ag obair as baile nó go cianda. Más mian leat féin nó le ball den teaghlach leas a bhaint as an áis seo le haghaidh cianobair, déan teagmháil le Eimear nó Maryanne ar 066-94748782 nó ar 0876852570

The Community Hub in Ionad na Dromoda is being used by visitors and clients working remotely. If you or a family member wish to avail of this facility for remote working please contact Eimear or Maryanne on 066-9474782 or on 0876852570

BAILE ‘N SCEILG

Hospice Coffee Morning

Sceilg le Cheile members will host a Coffee Morning in the Halla Pobal, Dungeagan on Thursday, 22nd of September between 10:00am and 1:00pm. Everybody is welcome! Your continued support for this very worthy cause is greatly appreciated.

50/50 Club Draw

50/50/ Club Draw result from Monday 12th September, in Tig Rosie’s Ballinskelligs. Congratulations to Liam Kelly, who won €691, the next draw is 19th September, in Tig Rosie’s, Dungeagan, Ballinskelligs Thanks to all who support our draw. Tickets are available from all club officers, Ballinskelligs Post Office and Browne’s Shop, O’ Sheas Deelis, Kells Post Office, Cable O Learys and Tig Rosie’s, Ballinskelligs, Mike Murts, and the Shebeen, Cahersiveen and Caitins, Kells.

Bord na nóg Lotto results

The results of St Michael’s Bord na nÓg GAA Lotto. 09.09.2022 €40 Evelyn and James Goggin, Canuig, Ballinskelligs €20 Maria and Joe O’Sullivan, Emlaghmore, Ballinskelligs 16.09.2022 €40 Tim O’Brien, Fermoyle, Emlaghmore €20 John, Michael and Ciara Sugrue, Ballinskelligs Thank you all for your support and if you are interested in joining, please contact Dessy on 087 6792636.

Folúntus/Vacancy

Post lánaimseartha mar Oifigeach Turasóireachta Pobail le Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tuilleadh eolais ar fáil ag aine@comhchoiste.ie. 30 Meán Fómhair an spriocdháta. The Comhchoiste Uibh Rathaigh is hiring A full-time Tourism Officer. More information available at aine@comhchoiste.ie. The deadline is September 30.

Folúntus eile/another vacancy

Post páirtaimseartha mar Oibrí Óige le Muintearas agus Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tuilleadh eolais ag angela@muintearas.ie.

Part-time job as Youth Worker with Belonging and Joint Committee Uffraigh Gaeltacht. More information at angela@muintearas.ie.

Open Mic Night for Culture Night

Mic Oscailte i mBaile an Sceilg, ócáid d’Oíche Chultúir 8 i.n. 23 Meán Fómhair, Halla Pobail Bhaile an Sceilg. Oiche oscailte do phobal na háite le ceol agus cur i láthair, fé stiúir aoí speisialta na hoíche - an Kerry Cowboy.

As part of the Culture Night Celebrations there will be an Open Mic night in the Halla Pobal, Dun Geagan Ballinskelligs at 8:00pm, on Friday 23rd September. Open night for the public venue with music and presentation, led by special guest of the night - the Kerry Cowboy.

Music classes

Ranganna ceoil le Róisín Ní Riain agus Aisling Wharton. Gach Máirt, Baile an Sceilg 3-5 i.n. agus i gCillín Liath 5.30-7.30. Cláraigh ag www.tinyurl.com. Tuilleadh eolais 087 2153671 nó pleanteangaur@gmail.com.

Music classes with Róisín Ní Riain and Aisling Wharton. Every Tuesday, Ballinskelligs 3-5 p.m. and in Killeen Liath 5.30-7.30. Register at www.tinyurl.com More information 087 2153671 or planteangaur@gmail.com.

Community notes

If you have any information to be included in the Ballinskelligs notes, email to coistebks@eircom.net or phone An Halla Pobail 066-9479111 no later than 10 am on Friday for insertion in the following week’s paper. Please be aware that owing to pressure on space we may have to edit notes.

Más tá aon eolas agat le cur isteach i nótaí Bhaile an Sceilg, seol ríomhphost chuig coistebks@eircom.net nó glaoigh ar an Halla Pobail ag 066-9479111 faoi 10 am Dé hAoine más maith leat an t-eolas a bheith i bpáipéar na seachtaine dár gcionn. Tabhair faoi deara le do thoil go mb’fhéidir go mbeadh orainn eagarthóireacht a dhéanamh ar na nótaí mar gheall ar easpa spáis.

CAHERDANIEL

Lotto

Results of Lotto draw held in The Club House last week for a Jackpot of €2,700. Numbers drawn were 8,10,20,26. No Jackpot winner so consolation winners were, €75, Larry Fayen, Reen. €30, Jerry O’Grady, Rath. €20, Adrian Breen, Caherdaniel. €20, Barry Egan. Next week’s Jackpot is €2,800

Sth Kerry League

Sneem/Derrynane continued their unbeaten run in the South Kerry League with a 1-12 to 1-11 win over St Mary’s in Cahersiveen on Saturday last. First Half points from Dara Sullivan, Jack Riney, Dylan Van Dale, and Tim Murphy had them ahead 0-7 to 0-6 at the break. Second Half points from Denis Sullivan, Paudie Mcgillicuddy and Jim Clifford saw them hold on for victory. They play Dromid Pearses in Dromid next weekend.

Ceolchoirm i gCathair Dónall

Droichead cultúrtha ón Úcráin go hUíbh Ráthach 23 Meán Fómhair 7.30 i.n. Scoth na gceoltóirí ón dá áit -Maryna Odolska agus Alyona Basko; Wally agus Aoife Desmond, Vincent Hyland agus Peter Keville; Aisling Wharton.

Beidh scannán Órlasta athais peáineann saothar an ealaíontóra Róisín Ní Chionnfhaolaidh le feiscint ar an oíche chomh maith. Á eagrú ag Éigse na Brídeoige. Eolas 0872931463.Ranganna ceoil le Róisín Ní Riain agus Aisling Wharton. Gach Máirt, Baile an Sceilg 3-5 i.n. agus i gCillín Liath 5.30-7.30. Cláraigh aghttp://www.tinyurl.com/ceol-le-roisin-agus-le-aisling. Tuilleadh eolais 087 2153671 nó pleanteangaur@gmail.com.

Post lánaimseartha

Post lánaimseartha mar Oifigeach Turasóireachta Pobail le Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tuilleadh eolais ar fáil ag aine@comhchoiste.ie. 30 Meán Fómhair an spriocdháta.Post páirtaimseartha mar Oibrí Óige le Muintearas agus Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tuilleadh eolais ag angela@muintearas.ie.

Oícheanta Comhrá

Bíonn Oícheanta Comhrá ar líne ar siúl do mhuintir Uíbh Ráthaigh gach Luan ag 8 i.n. Más maith leat a bheith páirteach, cláraigh agwww.tinyurl.com/oichechomhra2022.

Oíche Chultúir

M’fhocal - M’ealaín, ócáid d’Oíche Chultúir 6 i.n. 23 Meán Fómhair sa Ghleann do dhéagóirí agus daoine fásta.

Ag tosnú amach ag Bá Fhíonáin,beidh deis machnaimh againn ar na focail a ritheann linn cois farraige. Úsáidfimid ár bhfocail féin agus rudaí ón trá le píosaealaíne a chruthú in Ionad Pobail an Ghleanna. Cláraigh ag www.tinyurl.com/focal-ealain.

Mic Oscailte i mBaile an Sceilg, ócáid d’Oíche Chultúir 8 i.n. 23 Meán Fómhair, Halla Pobail Bhaile an Sceilg. Oiche oscailte do phobal naháite le ceol agus cur i láthair, fé stiúir aoí speisialta na hoíche - an Kerry Cowboy.

Aon Scéal?

Lá imeachtaí sa Ghleann agus i mBaile an Sceilg ar 24 Meán Fómhair. An Gleann: 10:45 Teacht le chéile ag an mBothán le haghaigh caife;11:00

Beo ar Éigean

clár de chuid RTÉ a thaifeadadh beo in DriftwoodSurf Cafe le haoi áitiúil; 12:30 Bia ag Driftwood.

Baile an Scelig, Ionad Chill Rialaig: 19:15 Scéal Sheáin Uí Chonaill;19:30

REIC

Oíche filíochta dhátheangach le bean an tí Ciara Ní E agus mic oscailte agus aoíanna speisialta, ina measc, na Paddy Bushe, Ciara Tuite, Simon Ó Faoláin; an ceoltóir Aisling Wharton agus anrapaire Oisín Mac Giolla Bhríde.