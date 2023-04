Fear a tógadh le Gaeilge agus Gearmáinis

Bhí oíche specialta ag an ngrúpa 'Cúpla Focal agus Cupan Tae' nuar a thánaigh Proinnsias Ó hUrmoltaigh ar cuairt ag an tsean leabharlann an tseachtain seo caite. Insin bhí, céad líne ar chlé; Helena Ní Bhraoin, Seosaimhín Ní Fhlannnchadha, Éamonn Ó Braoin, Proinnsias Ó hUrmoltaigh, Caoimhe de Róiste agus Deirdre Uí Chonchúir. Dara líne: Breandán Ó Duinneacha, Siobhán Ní Bhrosnacháin, Gerard Ó Conchúir, Maire Uí Shíthigh, Mairéad Nic Cárthaigh, Ryna Ní Shé, Treasa Nic an Átha, Pádraig Ó Súilleabháin, Diarmuid Ó Drisceóil, Dónal Ó Seighin, Ina Bn. Uí Argáin, Eibhlin Ní Sheoigh. Ar chúl: Peadar Ó Gallchóir, Séamas Mac Amhlaoibh. Griangraf: Seán Ó Riada.

An suim sa Ghaeilge aige go háirithe sna scríobhnóirí ó Chorca Dhuibhne. Tá baint aige le Cór Eaglasta i mBaile Átha Cliath.

Chríochnaigh an oiche le seisiún amhránaíochta bríomhar leis an Spailpín Fánach, An Poc ar Buile, Trasna na dTonnta, Óró Sé de Bheatha Bhaile agus Báidín Fheilimí.

Tagann an grúpa le chéile gach oíche Dé Máirt ag críochnú ar an seú lá de mhí na Nollag agus ag tosnú arís i mí Eanáir. Fáilte roimh chách.

Tagann daoine ó áiteanna eile go dtí an teacht le chéile: Máinstir na Féile, Baile an Mhuilinn, Dubháth, Brosnach agus Caisleán na Mainge.

Proinnsias reared with Irish and German

The group ‘Cúpla Focal agus Cupán Tae’ had a wonderful evening at their weekly get together on Thursday when guest speaker Proinnsias Ó hUrmoltaigh from Dún Laoghaire spoke about being brought up with Irish and German. His father was Irish from Cork and his mother was German.

He attended a Gaelscoil, Gaelcholáiste and University and qualified as an electrical engineer. He is very interested in the Irish language and especially the writers from Corcha Dhuibhne. He is also a member of an Irish choir in Dublin. The evening finished with a lively singing session with songs An Spailpín Fánach, An Poc ar Buile, Trasna na dTonnta, Óró Sé do Bheatha Bhaile, Báidín Fheilimí.

The group comes together on Tuesday nights finishing up before Christmas on December 6th. and coming together again in January. Fáilte roimh chách.