Sraith cláracha nua le craoladh ar RnaG faoi Sheán Ó Riordáin

Ar Luan Cásca, cuirfear tús leis an mhionshraith raidió An Ríordánach ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, sraith trí chlár le Marcus Mac Conghail faoi ghnéithe de shaol agus de shaothar Sheáin Uí Ríordáin, duine de mhór-fhilí ár linne, a rugadh i mBaile Mhuirne i 1916.

Lochtadh leacht in omós don Riordán ar fhalla an tí inar rugadh é i 1983, dhá scór bliain ó shin. Bhíos ar an gcoiste a chuir an leacht in airde agus, ina dhiaidh sin, tiomnaíodh gaelscoil in omós don bhfile ó Mhúscraí i mBaile an Chollaigh.

Cé gurbh as Mhúscraí don Riordánach, chaith sé cuid is mó dá shaol i gCorcaigh agus in Inis Cearra, áit a raibh a thigh aige.

Ní raibh sé ar nais ró mhinic cé go ndeirtear gur thug sé cuairt aon uair amháin ar Dháimh Scoil Mhúscraí, cúirt filíochta na duichí is an t-aon cheann dá leithéid sa tír.

Deirtear gur chum sé an líne seo ann agus é ag trácht ar bhean álainn a dúirt a dán ag an ocáid. “Ní file an bean ach filíocht.”

Ba sa bhliain 1952 a d’fhoilsigh Sáirséal agus Dill an chéad chnuasach filíochta de chuid an Ríórdánaigh, Eireaball Spideoige. Foilsíodh go leor léirmheasanna agus tuairimíocht ar an leabhar ag an am, ó leithéidí Brendan Behan, Patrick Kavanagh, agus Máirtín Ó Direáin agus Máire Mhac an tSaoi, agus sa chéad chlár sa tsraith An Ríordánach ar Luan Cásca ag 2.05 pm, cloisfimid cur síos agus plé ar an gconspóid mhór sin.

Níl aon leabhar filíochta i nGaeilge ná i mBéarla is mó a tharraing caint agus conspóid le seachtó bliain anuas, agus ghoill sé go mór ar an bhfile.

Sa dara clár sa tsraith Dé Máirt ag 2.05 pm beidh cur síos ar na dánta sa chnuasach Eireaball Spideoige agus sa chlár deireanach Dé Céadaoin gheobhaidh muid léargas ar Sheán Ó Ríordáin mar dhuine. Cuirfimid aithne air, ar a chuid fealsúnachta, agus díreofar ar a shaothar próis freisin.

I measc na n-aíonna a bheie cloisteáil sa tsraith seo, beidh Louis de Paor, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Breandán Feiritéar, Cian Ó hÉigeartaigh, Caitlín Nic Íomhair agus Ríona Ní Churtáin.

Tá suim agaim sa Riordánach gan amhras mar gur as an ceantar seo é agus tugaim faoi ndeara nach dtugtar an meas cuí go ró mhinic dá dhúchas nuair a bhíonn lucht léinn á phlé.

Is féidir éisteacht leis na cláracha beo, nó éisteacht siar leo ag www.rte.ie/rnag.

Beidh mé ag éisteacht leis an gclár féachaint cad é an tabhacht a leagtar ar a dhúchas i Múscraí nuair a bheidh sé faoi chaibidil ag laithreoirí is lucht léinn.