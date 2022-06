Leanann an cóisir

Daltaí Scoil Náisiúnta Chúil Aodha Barr d’Ínse ag cur fáilte ar scoil roimh an phríomh oide , Aindrias Ó Coinceanainn, a d’imir do Bhéal Átha’n Ghaorthaidh agus curaidh Mhúscraí ag buachaint Corn an Aire ag Comórtas Peile na Gaeltachta ag an deireadh seachtaine.

TAR ÉIS a mbua stairiúil i Leitir Móir ag an deireadh seachtaine saoire, bhí peileadóirí Bhéal Átha’n thar nais ag obair an tseachtain céanna.

Ach ní raibh na daltaí ina n-áiteanna oibre sásta an scéal a fhágaint mar sin.

Nuair a tháinig Aindrias Ó Coincheanainn, imreoir lár na páirce ag Béal Átha’n Ghaorthaidh is príomhoide Scoil Náisiúnta Chúil Barr d’Ínse ar scoil ar an gCéadaoin bhí mór fháilte ag na daltaí agus na tuismitheoirí don imreoir agus Corn an Aire á iompar aige.

B’amhlaidh an scéal ag Scoil Náisiúnta Réidh na nDoirí mar bhí captaen Bhéal Átha, Cian Ó Duinnín, múinteoir sa scoil sin, ar dhualgas freisin i Leitir Móir agus rinne sé a chion chun an corn a thabhairt abhaile.

Is iontach an rud é go bhfuil an sampla sin ag na daltaí sa cheantar agus imreoirí ar nós Aindrias agus Cian á múineadh. Sár imreoirí peile agus laochra spóirtiúil.

Ar aon nós táim cinnte gur lean an chibeal cois a’Ghaorthaidh ar feadh roinnt laethannta i ndiaidh filleadh na n-imreoirí.

Tugann a mbua spreagadh iontach don bpobal ar fuaid Mhúscraí. Nuair a thagann an Chomórtas go Múscraí i gceann bliana nó dhó, beidh na daltaí seo ann agus iad ag béicigh ar son foirne ó Mhúscraí an chorn a choimead sa bhaile sa cheantar seo!