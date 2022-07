Is aoibhinn liom an cartún...

AN rud is annamh is iontach, sin cartúnaí maith i nuachtán. Is é an duine a bheireann ar scéal in íomhá agus is fiú níos mó ná 1,000 focal an íomhá céanna.

Tá gach rud san íomhá céanna, an greann gan amhras, uaireannta bionn sé soiléir agus amanntaí eile bíonn sé lag a dhothain.

Sna laethannta fadó bhíos i m’eagarthóir ar nuachtán laethúil Gaeilge agus bhí cúpla cartúnaí den scoth againn.

Roimh m’am bhí Flann Ó Riain, Doll, mar a tugadh air, agus b’é siúd an fear a tharraing ‘Dáithí Lacha’, cartún a bhíodh ar RTÉ sna laethannta luaithe. Bhí cartúin Doll dírithe ar shaol na polataíochta agus na Gaeilge go minic agus bhíodar géar.

Is annamh cartúnaí maith a fheiscint in aon nuachtán - tá an ealaíon ligthe i ndearúd sa ré seo de na meáin soisíalta.

Is breá liom an íomhá seo a tharraing cara liom, Seán Ó Domhnaill. Tá greann ar leith ann a thuigfeadh iriseoir is eagarthóir!