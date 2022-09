Béiríní le blas Múscraíoch le cloisint ar TG4 an Fhómhair seo

Caitheann na carachtair i 'Béiríní agus a leabhar' an lá go léir ag cuardach rud éigean le léamh gach lá. Nuair atá siad i Múscraí, ba cheart dóibh dul go dtí an Gadaí Dubh.

BEIDH blas Mhúscraí le cloisint ar TG4 an Fhomhar seo gan amhras - ach b’fhéidir go mbeidh orainn bheith múscailte go luath ar maidin chuige.

Fadó bhíodh go leor de mhuintir Mhúscraí le cloisint is le feiscint ar TG4 - bhíodh Páidí Ó Lionáird ag cur 7 Lá i láthair mar shampla.

Ach anois béimíd ag súil le gach ‘conas tá’n tú’ agus ‘go diabhail’ agus ‘buaite glan’ a aireachtaint ar an sraith nua anamúlachta, Béirín agus a Leabhair, atá le feiscint gach maidin Luan, Céadaoin agus Aoine ar Cúla 4.

Stiurthóir ildánach an Ionaid Chultúrtha, Liadh Ní Riada, a chaith na blianta fada ag stiuradh cláracha teilifíse sara bhfuair sí an ról san Ionad, atá ag stiuradh an chláir ar son Fibín Media. Tá go leor guthanna áitiúla a aithneoidh sibh le cloisint ann!